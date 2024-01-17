Рупор кремлевской пропаганды: Единственная морально-приемлемая система

Какую же хрень несет Милей в Давосе.

Особенно улыбнуло про "капитализм как единственную морально-приемлемую систему способную покончить с голодом и бедностью".

Уже несколько веков прошло, а все никак не покончит.

Примечательно посмотреть и на успехи капитализма в самой Аргентине, которые пробивают все новые глубины дна.

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