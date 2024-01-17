 

Рупор кремлевской пропаганды: Единственная морально-приемлемая система

17.01.2024, 22:55, Разное
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Какую же хрень несет Милей в Давосе.
Особенно улыбнуло про "капитализм как единственную морально-приемлемую систему способную покончить с голодом и бедностью".
Уже несколько веков прошло, а все никак не покончит.
Примечательно посмотреть и на успехи капитализма в самой Аргентине, которые пробивают все новые глубины дна.

Источник: Colonel Cassad


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