 

В Китае впервые клонировали самца макаки-резус

17.01.2024, 22:40, Разное
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Как сообщает издание Nature, китайские ученые, представляющие Центр по изучению приматов в Пекине, провели успешную операцию по клонированию самца макаки-резус.

Эксперты под руководством Суна Цяна задействовали ту же методику, что и в случае с клонированием овечки Долли, осуществив перенос ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Несмотря на то обстоятельство, что оплодотворение клетки яванской макаки проходило без проблем, в развитии плода макак-резусов возникали дефекты, в связи с чем лишь одной клонированной обезьяне удалось прожить 12 часов.

Ученые отмечают, что эксперимент можно считать успешным, учитывая то обстоятельство, что был найден подход, благодаря которому степень вероятности успеха при клонировании значительно увеличилась.     


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