Названы причины появления неприятного запаха изо рта

Как сообщает издание Daily Mail, неприятный запах изо рта может выступать в качестве сигнала о достаточно серьезных проблемах со здоровьем, что показали результаты исследований, проведенных учеными, представляющими различные университеты.

Сладкий грушевый запах может свидетельствовать о диабете первого типа, в то время как рыбный – указывать на проблемы с почками, а своеобразное кислотное дыхание – на кислотный рефлюкс и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Неприятный запах может ощущаться при таком хроническом заболевании горла, как фарингит, а также при аллергии и целом ряде других заболеваний, при которых слизистая пересыхает и скорость размножения бактерий возрастает, что приводит к появлению неприятного дыхания. Кроме того, на запах изо рта могут влиять мутации в гене SELENBP1.