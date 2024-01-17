 

Названы причины появления неприятного запаха изо рта

17.01.2024, 22:40, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, неприятный запах изо рта может выступать в качестве сигнала о достаточно серьезных проблемах со здоровьем, что показали результаты исследований, проведенных учеными, представляющими различные университеты.

Сладкий грушевый запах может свидетельствовать о диабете первого типа, в то время как рыбный – указывать на проблемы с почками, а своеобразное кислотное дыхание – на кислотный рефлюкс и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Неприятный запах может ощущаться при таком хроническом заболевании горла, как фарингит, а также при аллергии и целом ряде других заболеваний, при которых слизистая пересыхает и скорость размножения бактерий возрастает, что приводит к появлению неприятного дыхания. Кроме того, на запах изо рта могут влиять мутации в гене SELENBP1.  


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