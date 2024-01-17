DN – в Швеции право голоса дано только тем, кто пугает «российской угрозой»

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Шведский государственный телеканал SVT и его комментаторы трубят то же самое, что и правительство вместе с главкомом вооружённых сил североевропейской страны о необходимости «готовиться к войне» с Россией. В то же время никто в Швеции не хочет публично обсуждать и глубинно разбираться в причинах и обосновании «российской угрозы», пишет колумнист газеты Dagens Nyheter Йохан Кронеман.



AP

Воинственная риторика политического и военного руководства Швеции на недавно прошедшей резонансной конференции «Народ и оборона» в начале прошлой недели подверглась критике со многих сторон. Тем не менее «эксперт» государственного шведского телеканала SVT Матс Кнутсон, не изменяя традиции, повторил именно то послание, которое протрубил его «хозяин» (в данном случае главнокомандующий вооружёнными силами Микаэль Бюден): «То, что происходит на Украине, может случиться и здесь», — приводит его слова колумнист издания Dagens Nyheter Йохан Кронеман.

Кнутсон не задавал и не задаёт никаких собственных вопросов, поскольку не хочет ни с кем конфликтовать. Из его уст без какой-либо уточняющей конкретики прозвучало заявление, что «Россия ещё долгое время будет представлять собой большую угрозу для Швеции». Аудитория ожидала какого-нибудь разъяснения, наподобие ответов на вопросы: «Связана ли «возросшая угроза» с решением Швеции подать заявку на членство в НАТО? Появились ли какие-либо новые заявления со стороны Москвы? Есть ли надёжные данные о том, что у РФ есть военные ресурсы и промышленный потенциал, чтобы ворваться в Молдову, захватить Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, прежде чем наступит очередь Финляндии и Швеции?»

В мире есть десятки авторитетных аналитиков, политологов, военных, историков и так далее, однако SVT почему-то не хочет серьёзно разбираться и вникать в заявления главкома Бюдена, который, в частности, заявил, что «раз конфликт произошёл на Украине, то он может произойти и в Швеции». Шведский телеканал обращается за аналитикой лишь к Шведскому оборонному университету, где все «эксперты» придерживаются одинаковой точки зрения, сетует автор статьи.

Россия действительно на протяжении нескольких столетий представляла реальную угрозу для Швеции и соседней Финляндии; последняя война, в которой Швеция участвовала и проиграла в 1809 году, была именно против России. Россияне победили шведов в Финляндии и даже какое-то время стояли на шведской земле, недалеко от Стокгольма. Железная хватка Советского Союза над Финляндией ослабла только во второй половине 1980-х годов. «Никто из умеющих читать не отрицает, что РФ исторически неоднократно угрожала Швеции, но несколько раз бывало и наоборот», — напоминает Кронеман.

В шведских СМИ не задаются вопросами наподобие: «Какова цель России? Являются ли Путин и РФ империалистическими? Есть ли у Путина далекоидущие планы по развязыванию конвенционной войны против Запада и США? Когда следует начать считаться с ядерной угрозой?» Ни один из нынешних шведских политических обозревателей не смог бы предоставить развёрнутого ответа, что неудивительно, ведь они сами обладают очень плохими историческими знаниями и не позволяют аналитикам с иным взглядом на конфликт участвовать в публичных обсуждениях.

Поскольку в ходе конференции «Народ и оборона» было объявлено, что нужно спешно «готовиться к войне», то можно предположить, что она уже близка. Однако граждане Швеции, разумеется, задаются вопросом: «насколько близко значит «близко»?

После заявлений на прошлой неделе было сказано, что волновались «только» дети и молодые люди, но Кронеман отмечает, что не встречал ни одного взрослого шведа, который бы открыто не проявлял одновременно беспокойства и страха по поводу того, о чём шла речь в местных СМИ на протяжении всей прошлой недели.

Другой выступающий на SVT шведский «эксперт по России» Карл Фрид Клеберг за 2 минуты 41 секунду, используя риторические методы, говорил о самооценке РФ и о том, как люди в «бедной невинной России» стали высмеивать паникёрство шведов. По его словам, Путин и Кремль считают, что Швеция и Запад уже находятся в состоянии войны экономической, политической и военной с Россией, назвав всё это «русскими фантазиями», — возмущается автор статьи.

Клеберг и другие могут смеяться над «паранойей» РФ по поводу того, что НАТО подползает всё ближе к её границам, но самое главное — это не то, во что верят шведы, а то, во что верят сами россияне, и они точно убеждены, что у Запада нет никаких благих намерений, завершает колумнист Dagens Nyheter.