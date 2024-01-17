Депутат Европарламента – опосредованная война НАТО против России уничтожила Украину

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«Мы потратили миллионы денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая не отвечала нашим интересам и которая помогла разрушить Украину без всяких на то причин», — такое мнение высказал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его словам, этот конфликт легко можно было предотвратить, однако Запад выбрал войну, желая ослабить Россию. Политик призвал людей одуматься и прекратить спонсировать эту «кровавую бойню».

Это война, которую можно было предотвратить. Война, которую можно было остановить ещё 22 апреля. Но мы не захотели мира — мы захотели войны. Мы захотели развязать опосредованную войну во главе с США и НАТО, чтобы нанести ущерб России. Мы потратили миллионы денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая не отвечала нашим интересам и которая помогла уничтожить Украину без всяких на то причин.

Украина хочет набрать ещё полмиллиона солдат для этого конфликта. Более 17 тысяч были пойманы и задержаны службами безопасности при попытке избежать призыва. Ещё большему числу удалось сбежать. Зеленский хочет снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, поскольку средний возраст солдат переваливает за 40. В американских СМИ появляются интервью, в которых опытные солдаты говорят, что из-за возраста, алкоголизма или болезней менее половины новобранцев имеют хоть какую-то способность и желание воевать.

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор и экс-глава Министерства внутренних дел Украины, недавно призвал правительство сказать правду о количестве жертв. По его словам, в настоящее время Украина теряет по 30 тысяч солдат в месяц, а с начала конфликта полмиллиона были убиты или тяжело ранены.

На прошлой неделе спикер сообщил, что Германия даже не знает, куда направляется её оружие, после того как оно попадает на Украину. Вы хотите сохранить обязательства по оказанию военной помощи Украине, хотя знаете, что это катастрофа и кровавая бойня, которую разжигаем мы. Мы должны попытаться прекратить эту бойню, если вам не наплевать на рабочий класс украинцев, которых просто бросают в мясорубку. Одумайтесь!

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.