 

Мнение: О текущем: ВСУ опять выбили с позиций… Зрада?

17.01.2024, 21:49, Разное
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Когда-то главком ВСУ Валерий Залужный высказался в том духе, что мы-де разгромили профессиональную армию России, разгромим и «любительскую». А всевозможная ципсота бросилась разгонять про «вторую на украинской земле». Но, как народом сказано, не говори гоп, пока не перескочишь, не танцуй гопак, пока не переможешь.

А с «перемогой» вышло ровно то, что происходит обычно, когда вращается «Колесо генотьбы».

Вооружённые силы Украины выбыли из топ-15 армий мира по версии экспертов компании Global Firepower (GFP). На 15-ю позицию ВСУ поднялись в списке прошлого года, однако в этом году опустились на 18-е место. Зато свои позиции в рейтинге улучшил Израиль, который поднялся с 18-го на 17-е место, начав операцию в Газе. Четвёрка лидеров же с прошлого года не изменилась: на первом месте по-прежнему находятся #США, за ними следует #Россия, на третьем месте — #Китай, на четвёртом — #Индия. В пятёрку также вошла Южная Корея, которая обогнала Великобританию (6-е место).

В примечаниях эксперты отметили, что военная сила Украины «подкрепляется финансовой и материальной поддержкой со стороны её западных союзников», в частности Соединённых Штатов. И это, пожалуй, все достоинства украинской армии.

Словом, всего один проваленный контрнаступ, в ходе которого ВСУ потеряли больше земли, чем сумели взять под контроль — и на тебе. Опустили

Причём глядя на мобилизационные потуги Верховной Рады и 4 млн беглецов от мобилизации, поневоле приходишь к выводу, что и матч-реванш под вопросом

Оно и к лучшему.
Может, пора кончать этот кровавый «спорт»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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