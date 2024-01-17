 

Установлена связь между детским ожирением и фруктовыми соками

17.01.2024, 21:30, Разное
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Как сообщает издание JAMA Pediatrics, детям, имеющим склонность к лишнему весу, лучше включать в рацион диетическую колу, чем фруктовый сок, что показали результаты анализа более 40 исследований по изучению ожирения у детей и взрослых, проведенного учеными Университета Торонто.

Было установлено, что многие фруктовые соки по количеству сахара сопоставимы с обычными газированными напитками, а каждая порция приводит к увеличению массы тела у детей, в то время как у взрослых подобные изменения не наблюдались.

Ученые отмечают, что 300 миллилитров сока содержат восемь чайных ложек сахара, в то время как медики рекомендуют не превышать дневную дозу в размере шести и девяти чайных ложек для женщин и мужчин соответственно.


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