Отключение отопления снижает риск развития диабета

Как сообщает издание Daily Mail, временное отключение отопления способствует минимизации риска развития диабета второго типа, что показали результаты исследования, проведенного нидерландскими учеными, представляющими Маастрихтский университет.

Десять суток участники эксперимента подвергались в течение шести часов в день воздействию температуры в диапазоне от 14 до 15 градусов, в то время как авторы исследования фиксировали время, за которое избыток сахара выводился из организма как до, так и после попадания в холод.

Было установлено, что в условиях понижения температуры организм избавлялся от излишков сахара на 40% быстрее, причем для терапевтического эффекта, как отмечают ученые, вначале достаточно убавлять температуру на несколько часов в день, причем лишь на несколько градусов.