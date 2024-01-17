 

Отключение отопления снижает риск развития диабета

17.01.2024, 21:30, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, временное отключение отопления способствует минимизации риска развития диабета второго типа, что показали результаты исследования, проведенного нидерландскими учеными, представляющими Маастрихтский университет.

Десять суток участники эксперимента подвергались в течение шести часов в день воздействию температуры в диапазоне от 14 до 15 градусов, в то время как авторы исследования фиксировали время, за которое избыток сахара выводился из организма как до, так и после попадания в холод.

Было установлено, что в условиях понижения температуры организм избавлялся от излишков сахара на 40% быстрее, причем для терапевтического эффекта, как отмечают ученые, вначале достаточно убавлять температуру на несколько часов в день, причем лишь на несколько градусов.          


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