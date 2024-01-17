Мнение: Проблема с турбинами ветряков, китайцы обогнали Теслу и складной электровелосипед

1. Зелёные инженеры так и не научились перерабатывать лопасти ветрогенераторов. В результате, ветряная энергетика, которую называли безотходной, оказалась грязной — после неё остаются целые кладбища лопастей (ссылка):

Когда ветряная турбина достигает конца жизненного цикла, примерно 85% ее компонентов, включая стальную башню, медную проволоку и зубчатую передачу, могут быть переработаны.

Однако лопатки турбин оказались более трудноразрешимой проблемой.

В 2022 году во всем мире было установлено около 78 ГВт ветровой энергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 17 млн домов в США в течение одного года, пишет Bloomberg. По данным Глобального совета по ветроэнергетике, отраслевой организации, к концу этого десятилетия будет построено как минимум еще 1000 ГВт ветряных электростанций.

Новых технологий пока нет, для её создания и внедрения потребуются годы. Между тем, срок службы турбин, установленных в начале нулевых, начинает подходить к концу. По некоторым оценкам, только в ЕС к 2025 году ежегодно будет выведено из эксплуатации примерно 25’000 метрических тонн лопастей ветряных турбин.

На сегодня все потуги стартаперов сводятся к вторичному использованию лопаток, превращая их в детские площадки, мосты, парковые скамейки или навесы для велосипедов, что в масштабе отрасли составляет доли процентов.

Выглядят кладбища ветряков примерно вот так (ссылка):





2. Китайцы обогнали американскую Теслу по объёмам выпуска электрокаров (ссылка):



Американская компания Tesla впервые уступила лидерство своему конкуренту, китайскому автопроизводителю BYD, по количеству проданных электромобилей в четвертом квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на данные компаний пишет Bloomberg.

За период с октября по декабрь Tesla во всем мире реализовала 484 507 электромобилей, что на 11 процентов больше показателя третьего квартала. Однако BYD за три последних месяца 2023 года продала 526 409 электромобилей и сумела обойти конкурента.

Всего за год Tesla поставила 1,8 миллиона электромобилей, перевыполнив поставленные цели. По прогнозам аналитиков, в 2024 году этот показатель может составить 2,1 миллиона автомобилей. BYD в прошлом году продала 1,6 миллиона электромобилей, и еще 1,4 миллиона — гибридных авто.

Полагаю, в BYD и других китайских компаниях благодарны господину Маску за созданный им ажиотаж вокруг электрических машин. Планово-убыточные проекты Илона Маска раскрыли китайской автопромышленности дорогу к большим прибылям, но не создали серьёзной конкуренции, так как в инженерном деле и в управлении бизнесом мистер Маск куда как менее талантлив, чем в саморекламе.

3. Электровелосипеды теперь тоже начали делать складными (ссылка):

Компания Fuell, основанная ветераном мотоциклетной промышленности Эриком Бьюэллом, представила электрический складный велосипед Folld, предназначенный для города. Сочетая инновационные технологии и производительность, Folld обладает двигателем, который позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Аккумулятор емкостью 720 Вт·ч обеспечивает запас хода до 110 км, так что велосипед готов к долгим городским прогулкам. Он также оснащен качественными компонентами, такими как трансмиссия Shimano Altus и гидравлические дисковые тормоза Tektro. Цены на Folld начинаются от 2 495 евро. <…>

Изюминкой дизайна является интеграция аккумулятора емкостью 720 Вт·ч в раму велосипеда. Он не громоздкий и легко встраивается. Батарея обеспечивает впечатляющий запас хода в 110 км на одной зарядке при минимальном уровне помощи. Мотоцикл также предлагает пять вспомогательных настроек, хотя у него отсутствует дроссельная заслонка, опять же в соответствии с европейскими требованиями. <…>

Folld оснащен складным задним багажником, который вмещает до 10 кг. Поэтому велосипед будет полезен для перевозки продуктов или других вещей по городу. Прочная и долговечная конструкция Folld увеличивает его вес до 37,5 кг.

Лично я полагаю, что всё это баловство. Для поездок по городу лучше всего подходит или автомобиль, или автобус — туда-то и надо вкладывать ресурсы.