 

Финансировать войну в Украине — это безумие

17.01.2024, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американские консерваторы больше не хотят выделять деньги олигархам на Украине: теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения, рассуждает Такер Карлсон. Однако Никки Хейли, соперница Дональда Трампа на республиканских праймериз, призывает длить конфликт во что бы то ни стало. По мнению Карлсона, всему виной её тесные финансовые связи с военно-промышленным комплексом.

Стоит также задуматься, хотят ли нормальные люди, к примеру республиканцы, и впредь отправлять миллиарды коррумпированным олигархам на Украине. Когда-то многие республиканцы действительно хотели отправлять на Украину больше денег. Но на данном этапе, когда у нас есть факты, позволяющие судить о результатах, энтузиазма, пожалуй, поубавилось.

К тому времени, когда украинская катастрофа придёт к своему прискорбному и неизбежному концу, Соединённые Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев. Полностью стёртую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее. Бессмысленные страдания, смерти и разрушения. Вот и всё.

Но для Никки Хейли этих смертей и разрушений маловато. По причинам, разумеется, не имеющим ничего общего с её глубокими финансовыми связями с оружейной индустрией, Никки Хейли требует, чтобы мы длили бойню на Украине и отправляли туда новые миллиарды — больше, чем выделил конгресс. Даже если нам придётся урезать действующие программы, чтобы найти деньги.

Никки Хейли не просто думала или мечтала об этом — она высказала это вслух! Так как же это может быть разумной — и уж тем более консервативной — внешнеполитической позицией? Не может! Это безумие!

Дата публикации 16 января 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Нефтяная отрасль России бьёт рекорды — эксперт указал Atlantico.fr на неэффективность санкций

17.01 / Украинский конфликт якобы не стал заглавной темой Давоса, несмотря на усилия Киева

17.01 / Пора признать — Трамп уже одолел всех соперников-республиканцев

17.01 / Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Новой Москве

17.01 / Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

17.01 / Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

17.01 / Новый премьер Люксембурга призвал «понять» Орбана, а не осуждать его

17.01 / «Придётся рассчитывать на себя» — победа Трампа в Айове встревожила ЕС

17.01 / Украина: число пострадавших мирных жителей вновь растет из-за новой волны российских атак

17.01 / Украинских солдат лечат психоделиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика