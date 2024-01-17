 

Рупор кремлевской пропаганды: В Белгороде поймали банду гопников-тиктокеров

17.01.2024, 20:35, Разное
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В Белгороде задержана банда избивавшая людей на камеру и выкладывавшая видео избиений в сеть. Среди задержанных оказался бывший житель Украины получивший российское гражданство.
Заведено уголовное дело, в том числе по 282-й статье. По делу проходит 5 человек. Изучается и вопрос законности получения российского гражданства бывшим "громадянином". С учетом резонанса, пойманные чушпаны могут расчитывать на реальные сроки.

Источник: Colonel Cassad


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