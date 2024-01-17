Рупор кремлевской пропаганды: В Белгороде поймали банду гопников-тиктокеров

В Белгороде задержана банда избивавшая людей на камеру и выкладывавшая видео избиений в сеть. Среди задержанных оказался бывший житель Украины получивший российское гражданство.

Заведено уголовное дело, в том числе по 282-й статье. По делу проходит 5 человек. Изучается и вопрос законности получения российского гражданства бывшим "громадянином". С учетом резонанса, пойманные чушпаны могут расчитывать на реальные сроки.

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