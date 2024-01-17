Мнение: Поток и слив

Давайте разбираться в отличиях типов заморозки.

Пока это не ясно, как я поняла.

Все почти продолжают считать, что печорины и онегины не просто разные, а одни плохие, другие хорошие.

Некоторые считают, что печорины лучше, потому что независимые, а онегины – зависимые.

Другие думают, что онегины лучше печориных, потому что не такие холодные.

Одна девушка написала мне письмо, где слив назвала потоком.

Вот это типичный взгляд людей с плохими границами на влечение.

Такие уверены, что если влечение у человека есть, оно сразу же изливается. И такое излияние – это и есть поток, то есть жизненная энергия. Не решето, не слив, а поток.

Но поток и понос – разные вещи.

olgapetrich

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Читаю Ваши статьи около 3х лет после прочтения Вашей книги, считаю очень полезным все то, что Вы пишите. Спасибо. Я участвовала в курсе в 22г Траблшутинг, получила Ваш сертификат набрав минимальный проходной балл.

Я хочу сейчас попробовать ответить на Ваш сегодняшний вопрос по поводу, что делать Тоне и Матвею. Думаю, что Тоне надо открыть свой поток, свои чувства, дать понять Матвею, показать, что они есть. Словами и соответственно эмоциональным состоянием. Не побояться открыться , ярко, спонтанно дать понять ему , что любит.

При этом не думать, что это уязвляет гордость и при этом не провоцировать его на какие либо действия. Просто от души открыться и отойти в сторону. Матвею же что делаться принимать решение, отрефлексировать свою любовь, СЗ Тони и таки действовать.

Соответственно аналогично , действовать автору письма. Тоже открыть поток и не бояться быть уязвленной ярко спонтанно объяснится с Р. Уважаемая Эволюция! Если мой ответ на верном пути, прошу включить меня в комментаторы. Благодарю Вас за все, что Вы делаете!



Вот рапунцель-рапан дает совет золушке из того письма.

“Открыть свой поток” говорит она. Это значит “словами, эмоциями, ярко, спонтанно, дать понять, что любит”.

И неумная Тоня из фильма “Дело было в Пенькове” зачем-то скрывала чувства, парилась из-за своей репутации, из-за того, что Матвей женат, а разумная Ольга дает ей совет: открыться и излиться. И называет это “поток”.

Понимаете, почему рапаны всегда сливаются? Бодро, радостно, горячо? Потому что они считают свой слив потоком, плохое считают хорошим. Вот и не держат.

Хотя признание Тони Матвею не было бы сливом, конечно, но поток ее это однозначно ослабило бы. Поток слабеет из-за векторов слива. Фигура уменьшается и поток слабеет.

И фильм, где Тоня с самого начала открыта и признается Матвею в любви, не стал бы никто смотреть. Тем более если бы бегала за ним, горячо, искренне. И вряд ли Матвей так любил Тоню, если бы та не дорожила самоуважением.

Рапунцели-рапаны не знают, что это такое самоуважение. Рыбы догадываются. Нерыбы это знают. Но даже нерыбы-рапунцели недооценивают самоуважение немного. А золушки переоценивают. Рапунцели-нерыбы немного “недо”, а золушки немного “пере”. Вот в чем их отличие.

И отличия эти тем больше, чем больше степень заморозки рапунцели. Рапунцель-рапан настолько не в курсе, что такое самоуважение, что не видит отличий между любовью и сливом со свистом.

Когда рапунцель-рапан дает советы золушкам, в ней хором говорят три большие короны: Сокровища, Спасателя, Победителя:

olgapetrich

Перечитала и хочу дополнить важное. Как мне кажется, Тоня да и автор письма во время горячего объяснения должна четко дать понять что именно Р. для нее важен и приоритетен, что за ним в огонь и в воду, и что хороводы это пустое, декорации. Автору письма именно это нужно максимально осознать еще до объяснения с Р, для того что бы эти слова были искренними и честными. А Р. должен это понять , прочувствовать, и так как СЗ автора не маленькая, его поток сможет мощно открыться и он будет принимать решения.

Очень важное дополнила, да. Посоветовала Тоне вместе с другой золушкой упасть на колени перед возлюбленным и “максимально”, “горячо”, “искренне” заверить, что хороводы – “это декорации”, а за ним “в огонь и в воду”. Наверное Ольге кажется, что можно прямо такое слово использовать “хороводы”, презрительное по отношению к тем людям, и обзывать это “декорациями”, чтобы посильней покаяться в своем ничтожестве и поунижаться. Так “поток” станет еще сильней.

Увы, золушки, хоть и не рапаны, но тоже могут иногда принять слив за поток в границах.

Обычно из-за высокого самоуважения они неплохо видят границы, ведь чем больше ценишь себя-свое, тем лучше отделяешь от чужого.

Но если золушку зацепил печорин, лохмотья ее могут начать пылать, как и лохмотья печорина, которого зацепила золушка.

Пылающие лохмотья – это слепое желание отыграться, победить. Это азарт, который заставляет лермонтовского Печорина гнаться сотни верст за уезжающей с мужем Верой, а многих других печориных заставляет приходить на свадьбы своих бывших, чтобы устроить ссору. Где в этот момент их самоуважение? Там же, где самоуважение золушек, которые не смотрят на часы, кружась в танце с принцем, желая свести его с ума, а потом бегут, роняя туфельки. Печорины и золушки азартны, именно так проявляется избыток самоуважения, ведь любой избыток качества проявляется как его противоположность, любая крайность – не благо, а уже порок.

Вот и наша бедная золушка из письма, словно послушалась Ольгу, сделала глупость.

И произошло это в результате ее азарта и ее желания отомстить. Понятно, почему это “пылающие лохмотья”? Лохмотья – скромность золушек, нормальная гордость позволяет им вести себя скромно, не выпрашивая обратной связи. А когда от чрезмерной гордости лохмотья начинают пылать, золушка объявляет принцу войну.

К сожалению, когда принц – печорин, закончится объявленная война поражением золушки.

А если бы печорин объявил золушке войну, закончилось бы это его поражением.

И прочитав новое письмо, ответьте на вопрос: почему так?

Читая продолжение истории, обратите внимание, насколько выгодней держаться не просто за личную гордость, как автор, а за нравственные принципы как Тоня. Нравственные принципы намного надежней удерживают в границах.

der_otter

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам большое за ответ на мой вопрос. Человек я нетерпеливый – по образованию теоретик, по жизни практик – поэтому полученные знания пошла применять на практике сразу. Может, не очень правильно, конечно, но…

(Автор нетерпелива настолько, что увидела мой ответ там, где его не было. Я ничего не ответила ей, но она мой ответ придумала. И все это, чтобы оправдать свою нетерпеливость и свои горящие от задетой гордости лохмотья)

То есть, прочитала разбор последних постов, отрефлексировала, что будет дальше. Вспомнила последние месяцы, когда не знала, куда себя девать и чем заняться, чтобы заглушить внутренний ропот. Подумала: а если такое и правда будет всегда? Да даже если не всегда – сколько? Год? Два? Оно того стоит? В голову пришло все неприятное, что я услышала: и про нелюбовь, и про то, что я – не то – и про то, что будь я старше, проблем бы можно было избежать… И я подумала: узел надо рубить. Сразу одним махом разочароваться во всём и убедиться, что все сказанное мне тогда – правда. Потому что так жить невыносимо.

(Для тех, кто плохо видит поле, поясню, каким было положение автора до ее решительного слива. Они расстались с Р. на том, что обе фигуры были большие, а вектор косяка Р немного больше, чем вектор косяка автора. Со временем это привело бы к шагам Р. и к росту ее значимости. Автору надо было успокоиться, отрефлексировать свою обиду и жажду мести. Но она не захотела признаться себе в обиде и сейчас будет делать вид, что это любовь, а не жажда отыграться погнала ее к Р.)

Мне ещё мама говорила с самого детства, что мои тщеславие и гордыня меня погубят, потому что это – мои самые любимые грехи. Я отмахивалась, а тут всерьез ужаснулась. Решила так: я не могу менять прошлое, я не знаю будущего, но отказаться от любви, когда нет ни смертельной болезни, ни семерых по лавкам, ни политической борьбы – я что, в самом деле готова настолько радикально решать все возникающие противоречия? А потом что – с тоски в петлю? Хороша буду, ничего не скажешь: на могильной плите надо будет написать: «жертва собственной глупости».

(Автор кривляется и оправдывается. На самом же деле, она решила, что раз есть запас КП, можно не сидеть, а действовать. Но запаса КП для действий у нее не было, это даже вы, друзья, написали на мой вопрос, что ей делать. Максимум в дружеском поле она что-то могла, но не в любовном. Понятно почему? Потому что он ее послал, не важно из каких соображений. И шаги к близости в такой ситуации = слив. А Р. – тоже печорин. Поэтому он сейчас радостно поддержит слив автора. Печорины всегда подкрепляют слив, если СЗ женщины не нулевая. Хотя, все подкрепляют. Но онегины хотя бы намекают, что это слив, а печорины нет. Почему?)

Так что я сказала себе: попустишься. Один раз в жизни – попустишься. Ты же любишь рассуждать о том, что настоящая любовь делает бесстрашным – самое время отвечать за свой трёп. Потому что ждать, пока твоему возлюбленному придет в голову та же мысль – проще сразу разбежаться и головой об стенку. Такого не будет – все-таки мы не из доброй сказки про диснеевских принцесс. Отвергнет – ну что же, хуже смириться и не попытаться ничего сделать, чем даже и унизиться.

(Весь вопрос: в границах шаг или не в границах. Был бы в границах, если бы разорвать отношения была бы ее инициатива. Но это была инициатива Р. хоть и с подачи автора. А автор зачем-то рассуждает про абстрактные унижения в вакууме. Не хочет разбираться в теории границ, доверяет своим ощущениям, которые ее выручают только в хорошем состоянии, но сразу же подводят в состоянии обиды)

И я поступила как зрелый сознательный человек, умеющий достойно справляться со всеми возникающими кризисами: надралась в баре и написала Р., что понятия не имею, что хочу ему сказать, что если это неважно – пусть проигнорирует глупую женщину с ветром в башке и даст ей сохранить лицо, но я никогда не говорила ему, что люблю его, а это правда. И что пусть делает с этой информацией что хочет, я досаждать не буду.

(Даже шаг этот сделала так, чтобы увеличить слив. Могла бы просто позвать его на встречу. Но она призналась в любви, да еще с кучей дурацких оговорок, с Оправдашкой, с Кривлякой, со Штурманом, как будто из нерыбы стала сразу рапаном)

Он ответил почти сразу. Поблагодарил, что написала. Сказал, что переживал за меня, и нам непременно нужно увидеться на неделе. Я ответила, что на неделе будет поздно – и если ему важно то, что я сказала, надо увидеться прямо сейчас. Что пусть приезжает или я сама приеду. Он уточнил, уверена ли я, что стоит встречаться так спонтанно, я ответила, что абсолютно. На это последовало: «Пиши адрес, где ты, я скоро буду». Адрес я назвала – и через полчаса он приехал. С ходу спросил, что я пью и где можно взять пиво. Сел за столик. Я попросила простить меня, что дернула. Сказала, что это неудобно. На это он ответил, что просил же меня никогда перед ним не извиняться – и на этом диалог закончился.

Мы просто целовались. Он сказал, что сейчас на антидепрессантах и транквилизаторах, но гори все синим пламенем – пить так пить. Обсуждали, что произошло за последние месяцы, потом пошли есть хот-доги – в меня так ничего и не влезло. Он сказал, что собирается с другом в другой город скоро, а ещё в ближайшее время будет вечеринка с танцами, и он зовёт меня и туда, и туда. Поехали к нему. Он полез в шкаф, выдал мне новые ключи – старые я забыла в другом пальто – сказал, что будильник слишком рано, а ему опять на сутки. Легли спать. Мне кажется, я совсем не спала, насчет него не уверена – мы всю ночь обнимались, он целовал меня в затылок, а я держала его руку, потому что боялась, что он вдруг исчезнет и это все окажется сном. Утром он сказал, что сегодня вторник, в среду игры, как раз пойдём и увидимся.

(Печорин предложил ей делать шаги дальше и не останавливаться в своем разбеге. А она думает, что в любой момент может дать обратный ход. То есть просто не пойти никуда и перестать ему писать. Это вернет их к тому же разрыву, только теперь не в балансе, а с большим дисбалансом значимости. Р уже выходит в плюс, а она будет уходить дальше в минус. И спустя время мы будем читать ее письмо из депрессии, потому что слив уменьшает фигуру, разгоняет хоровод, снижает везенье, а тягу к алкоголю делает больше)

Уважаемая Эволюция, есть ли шанс все поправить и не испортить? Я готова постараться и сделать все от меня зависящее, хотя мне и страшно и я чувствую себя очень беззащитной.

(Начать надо с того, что отрефлексировать мотив. Ей хотелось отыграться, но она упорно создает видимость, что ее вела любовь. Если бы это была любовь, она бы видела границы. Как думаете, друзья, почему видела бы? Почему это именно обида, а ни что иное? Это сложный вопрос, но может быть кто-то понимает?)