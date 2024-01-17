 

Австралийские ученые разрабатывают лекарство от инфаркта из яда паука

17.01.2024, 20:19, Разное
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Как сообщает издание European Heart Journal, вещество HI1A, выделенное из яда паука Hadronyche infensa профессором Гленном Кингом, представляющим Университет Квинсленда, может обеспечить защиту сердца от повреждений при инсульте и инфаркте.

Данное вещество, отвечающее базовым требованиям к лекарствам, в связи с чем может войти в медицинскую практику, защищает клетки сердца от повреждений, вызванных недостатком кислорода, причем в процессе тестирования на мышах HI1A не вызывало нарушения сердечного ритма, минимизировав потерю клеток при инсульте и предотвратив нарушения работы сердца.

Основное отличие HI1A от ингибитора NHE, обладающего целым рядом побочных эффектов, заключается в том, что препарат взаимодействует исключительно с клетками, располагающимися непосредственно в поврежденной зоне, в связи с чем не оказывает воздействие на здоровые области, что позволяет минимизировать негативные последствия.   


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