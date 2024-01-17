Австралийские ученые разрабатывают лекарство от инфаркта из яда паука

Как сообщает издание European Heart Journal, вещество HI1A, выделенное из яда паука Hadronyche infensa профессором Гленном Кингом, представляющим Университет Квинсленда, может обеспечить защиту сердца от повреждений при инсульте и инфаркте.

Данное вещество, отвечающее базовым требованиям к лекарствам, в связи с чем может войти в медицинскую практику, защищает клетки сердца от повреждений, вызванных недостатком кислорода, причем в процессе тестирования на мышах HI1A не вызывало нарушения сердечного ритма, минимизировав потерю клеток при инсульте и предотвратив нарушения работы сердца.

Основное отличие HI1A от ингибитора NHE, обладающего целым рядом побочных эффектов, заключается в том, что препарат взаимодействует исключительно с клетками, располагающимися непосредственно в поврежденной зоне, в связи с чем не оказывает воздействие на здоровые области, что позволяет минимизировать негативные последствия.