Мнение: Русский бизнес прощается с Западом и ближе знакомится с Востоком

1. Известные политические причины побудили Россию развернуться на Восток. Новый вектор развития нашей страны поддержал и российский бизнес (ссылка):



Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Москва больше никогда не повернется к Западу. <…>

Титов исключил разворот России к Западу и подчеркнул, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза. «Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — отметил он.

Предприниматель добавил, что дело не в обиде или злопамятстве. Он назвал отношения с Западом пройденным для России этапом, а также «прошлым человечества». По мнению Титова, будущее заключается в сотрудничестве с Востоком и глобальным Югом.

Элементарная деловая рациональность требует выбирать надёжных партнёров и отказываться от сотрудничества с мошенниками. Западные политики и западный бизнес и раньше-то были не особо надёжны, а в 2022 они начали воровать напропалую. Теперь форматы работы с Западом постепенно сужаются до простых торговых операций, в ходе которых у западных джентльменов нет физической возможности надуть вторую сторону на крупную сумму.

2. «Международная изоляция» России осталась по большей части в речах политиков Запада, так и не выплеснувшись в реальный мир. Торговля России с Индией и Китаем, то есть с двумя крупнейшими странами мира, в которых проживает почти 3 миллиарда человек, поставила в прошлом году очередные рекорды (ссылка 1, ссылка 2):



Россия и Китай достигли и значительно превзошли рубеж товарооборота, установленный лидерами двух стран. По итогам 2023 года он составил более 1,7 трлн юаней или более 21 трлн рублей.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР экспорт товаров из Китая в Россию в 2023 году увеличился на 46,9%, импорт из России вырос на 12,7%.

95% платежей осуществляется в национальный валютах.

Товарооборот двух стран растёт почти каждый месяц. Так, в декабре 2023 года объём взаимной торговли увеличился на 1,8% по сравнению с ноябрем.

В 2023 году Россия поставила в КНР товаров на 11,5 трлн рублей. По стоимости основная часть импортируемых Китаем из России товаров приходится на сырье: энергоносители (нефть, природный газ и уголь), металлы, древесину.

КНР ввозит в Россию автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры.



Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

Товарооборот между странами составил 54,7 миллиарда долларов, что в два раза выше показателя за аналогичный период 2022 года и максимум за всю историю.

В частности, с января по октябрь Дели нарастил импорт российских товаров до 51,4 миллиарда долларов, а поставки собственной продукции в Россию — до 3,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что такой стремительный рост торговли позволяет России оставаться не только четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, но и вторым важнейшим поставщиком.

По цифрам видно, что, наша торговля с Китаем сбалансирована: мы продаём в Китай немногим более, чем покупаем. С Индией у нас торговый дисбаланс, что создаёт техническую проблему, которая окончательно пока что не решена.

3. Ещё одна крупная азиатская страна, вслед за Индией и Пакистаном, заинтересовалась поставками энергии из России (ссылка):

Россия и Таиланд могут сотрудничать в сфере энергетики — в частности, Бангкок заинтересован в российских энергоносителях. С таким заявлением выступил посол этой страны в Юго-Восточной Азии Сасиват Вонгсинсават, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил посол Таиланда, существуют и другие сферы, в которых могли бы сотрудничать две страны.

«Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь», — описал сферы возможного сотрудничества Вонгсинсават.

Таиланд, в отличие от Пакистана и Индии, является популярным направлением для туристов из России. Было бы неплохо, чтобы мы перешли в расчётах с тайцами на рубль и тайский бат, устранив недружественные нам доллар и евро. Чтобы дедолларизация как следует заработала, нам желательно наращивать взаимную торговлю, увеличивать наш экспорт в Таиланд.

Кстати, население Таиланда (если не считать слонов) составляет 70 млн человек. Для сравнения — это больше, чем в любой стране Евросоюза, за исключением Германии, в которой живут пока что 85 миллионов.