Иммунолог Крючков рассказал, когда нужно срочно обращаться к врачам при высокой температуре

Высокая температура – тревожный сигнал, который необходимо воспринимать серьезно, особенно если она не поддаётся обычным методам снижения. Российские врачи рассказывают о признаках, которые могут указывать на необходимость медицинской помощи.

Иммунолог Николай Крючков подчеркивает, что одним из тревожных симптомов является неспособность нормализовать температуру тела в течение пяти дней или более, даже после попыток сбить её. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, необходимо обратиться к врачу.

Еще одним признаком, на который стоит обратить внимание, является отсутствие улучшения самочувствия через несколько дней после начала болезни, особенно в сезон респираторных инфекций. Если симптомы не проходят и нет уменьшения интенсивности заболевания, то медицинская консультация необходима.

Долгий насморк, стойкий кашель и стабильно высокая температура, которая не реагирует на лекарства, также могут быть признаками, требующими внимания специалистов.

Крючков также отмечает, что небольшое повышение температуры может сопровождаться необъяснимой слабостью, что также является сигналом для обращения к врачу.

Кроме того, по словам врача, боли, которые внезапно возникают, сильные и не снимаемые анальгетиками, также должны вызывать беспокойство.

Другими симптомами, требующими медицинской помощи, могут быть:

1. Шаткая походка.

2. Сильная слабость в конечностях.

3. Изменение чувствительности, онемение рук, ног, лица или половины тела.

В случае “сердечных” симптомов, таких как бледное лицо или появление посиневшего носогубного треугольника, а также резких изменений в давлении (повышение или снижение), следует обратиться к врачу. Одышка, сопровождающаяся болями в груди, учащенными сердечными ударами, бледностью и потоотделением, также требует оперативной медицинской помощи.