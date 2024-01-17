 

Нефтяная отрасль России бьёт рекорды — эксперт указал Atlantico.fr на неэффективность санкций

17.01.2024, 19:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Санкции не помешали нефтяной отрасли РФ укрепить свои позиции в 2023 году, что говорит об их неэффективности, заявил специалист по энергетическим вопросам Жан-Пьер Фавеннек в интервью Atlantico.fr. Он считает, что энергетическая ситуация в РФ остаётся удовлетворительной, а переориентация экспорта на Китай, Индию и Африку позволяет финансировать спецоперацию, против чего пытались бороться на Западе.


AP

Западные санкции никак не повлияли на нефтедобычу в России, которая, по данным Bloomberg, второй год показывает рекордные результаты, рассказал Atlantico.fr специалист по энергетическим вопросам Жан-Пьер Фавеннек. Он напомнил, что основные запреты касались банковских услуг, импорта сырой нефти в Европу и продаж РФ западных технологий. Последним ввели потолок цен на поставки российской нефти в $60 за баррель, делая ставку на то, что собственные страховые и транспортные компании легко контролировать.

Однако в начале 2024 года нужно признать, что ограничения в целом оказались неэффективными. РФ перенаправила поставки сырой нефти в Китай, Индию и африканские страны, которые обрадовались возможности купить её со скидкой. Для обхода потолка цен власти закупили целый флот старых танкеров.

По словам эксперта, энергетическая ситуация в РФ остаётся удовлетворительной. Значительные запасы газа, нефти и угля позволяют ей занимать третье место среди крупнейших производителей энергоносителей в мире после Китая и США. Большие объёмы энергодобычи подпитывают промышленность и домашний рынок, а также позволяют финансировать армию на Украине, против чего боролись на Западе.


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