Скандалы: Служили в очистке

Замдиректора Водоканала задержали из-за контракта на уборку зданий

В материалах уголовного дела о превышении полномочий, в рамках которого 16 января был задержан замдиректора Водоканала Санкт-Петербурга Вадим Чернышов, значится конкурс на уборку и обслуживание зданий, сооружений и прилегающих территорий предприятия. Его предлагали подписать за 400 млн, но подписали за 530 млн.

Как пишет 16 января 47news, следствие видит лоббирование интересов ООО «Кварта», которое в ходе конкурса заранее получило всю необходимую информацию от закупочной комиссии. Компания предложила цену в 529 млн рублей, однако ее конкурент — ООО «Городские системы» — понизил до 403 млн. Понимая, что при такой расстановке выигрывает именно последнее предложение, замдиректора Водоканала Вадим Чернышов, как считает следствие, дал указание подчиненным из состава экспертной группы, которая оценивала соответствие поданных заявок требованиям конкурсной документации. Указание было — незаконно отклонить заявку «Городских систем».

Судя по сайту госзакупок, конкурс объявляли в мае 2023 года, стартовая цена — 537 млн рублей. В техзадании полный комплекс работ по уборке и содержанию объектов — от мытья полов и стирки штор до механизированной уборки территории и покоса травы. Срок исполнения услуг — 12 месяцев.

В протоколе подведения итогов значатся три участника: ООО «Кварта», ООО «Городские системы» (оба — лидеры коллективных участников, то есть двух групп предприятий, которые заявлялись на конкурс) и ООО «Благоустройство Запсиба». Они предложили цену 529 млн, 403 млн и 534 млн рублей соответственно, однако заявку «Городских систем» действительно отклонили. Основания такие: срок действия соглашения о коллективном участнике не соответствует конкурсной документации, а устав одного из партнеров (ООО «Техсервис») представлен в недействующей редакции.

В итоге контракт заключили с «Квартой» на 528 млн рублей. Годом ранее эта же компания получила аналогичный контракт за 316 млн рублей. Ее бенефициаром и руководителем является Дмитрий Бутник, оборот составляет порядка миллиарда рублей в год. «Фонтанка» рассказывала о том, что именно эта компания получила в 2019 году подряд на обслуживание городских туалетов — не одна, а в простом товариществе с ООО «Антарес».

Замдиректора Водоканала Вадим Чернышов был задержан накануне. Это далеко не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров предприятия. В частности, утром 16 января стало известно, что дела о превышении должностных полномочий при подключении новостроек города к сетям Водоканала переквалифицировали на статьи о взятках в особо крупном размере.

Николай Кудин

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”