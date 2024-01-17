Россиян обяжут возвращать в магазины купленные пакеты

Россиянам придётся возвращать пакеты для продуктов в магазин, где

они были приобретены, в течение 14 дней после покупки: этого требует вступивший

в силу закон «О рациональном потреблении». Отказ от этого обязательства может привести к административному

штрафу в размере до 2500 рублей.

Глава Ассоциации розничной торговли Иван Розенблатт пояснил,

что эти меры призваны сократить дефицит пакетов на фоне усиливающегося санкционного

давления стран Запада. Пакет следует постирать, разгладить утюгом и вернуть в

магазин под роспись ответственного кассира. Следить за исполнением предписания будет

система искусственного интеллекта «Товарищ майор», фиксирующая все транзакции

по покупке и возврату продуктовых пакетов.

«Многие россияне потом выбрасывают пакеты на помойку в то

время, как они нужны стране, – говорит Розенблатт. – Такой расточительный подход

может привести к тому, что к 2028 году в России не останется ни одного пакета.

Думать о будущем нужно уже сейчас, иначе наши внуки не простят нам, что мы оставили

им мир без пакетов».

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