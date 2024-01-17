Россиян обяжут возвращать в магазины купленные пакеты
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Россиянам придётся возвращать пакеты для продуктов в магазин, где
они были приобретены, в течение 14 дней после покупки: этого требует вступивший
в силу закон «О рациональном потреблении». Отказ от этого обязательства может привести к административному
штрафу в размере до 2500 рублей.
Глава Ассоциации розничной торговли Иван Розенблатт пояснил,
что эти меры призваны сократить дефицит пакетов на фоне усиливающегося санкционного
давления стран Запада. Пакет следует постирать, разгладить утюгом и вернуть в
магазин под роспись ответственного кассира. Следить за исполнением предписания будет
система искусственного интеллекта «Товарищ майор», фиксирующая все транзакции
по покупке и возврату продуктовых пакетов.
«Многие россияне потом выбрасывают пакеты на помойку в то
время, как они нужны стране, – говорит Розенблатт. – Такой расточительный подход
может привести к тому, что к 2028 году в России не останется ни одного пакета.
Думать о будущем нужно уже сейчас, иначе наши внуки не простят нам, что мы оставили
им мир без пакетов».
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