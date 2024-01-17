Шведские ученые предупредили об опасности препаратов от импотенции

Как показали результаты исследования, проведенного шведскими учеными, представляющими Каролинский институт и Стокгольмский университет, препараты, предназначенные для лечения эректильной дисфункции, могут значительно повышать степень риска смерти, оказывая крайне отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Было установлено, что сочетание лечения ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (PDE5i), такими как виагра, с нитратными препаратами, связано с более высокой смертностью, а отношение шансов (ОР) для общей смертности составило 1,39, для сердечно-сосудистой смертности – 1,34, а для несердечно-сосудистой смертности – 1,40.

Кроме того, применение PDE5i в сочетании с нитратами увеличивает риск инфаркта миокарда (ОР: 1,72), сердечной недостаточности (ОР: 1,67), реваскуляризации сердца (ОР: 1,95) и основных сердечно-сосудистых событий (ОР: 1,70).