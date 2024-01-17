 

Шведские ученые предупредили об опасности препаратов от импотенции

17.01.2024, 19:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты исследования, проведенного шведскими учеными, представляющими Каролинский институт и Стокгольмский университет, препараты, предназначенные для лечения эректильной дисфункции, могут значительно повышать степень риска смерти, оказывая крайне отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Было установлено, что сочетание лечения ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (PDE5i), такими как виагра, с нитратными препаратами, связано с более высокой смертностью, а отношение шансов (ОР) для общей смертности составило 1,39, для сердечно-сосудистой смертности – 1,34, а для несердечно-сосудистой смертности – 1,40.

Кроме того, применение PDE5i в сочетании с нитратами увеличивает риск инфаркта миокарда (ОР: 1,72), сердечной недостаточности (ОР: 1,67), реваскуляризации сердца (ОР: 1,95) и основных сердечно-сосудистых событий (ОР: 1,70).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Как полюбить такую полезную, но не очень вкусную зеленую фасоль: кулинарные лайфхаки для приготовления отличных блюд

17.01 / Доктор медицинских наук Ишевский рассказал об особенном вкусе турецких яиц

17.01 / Скандалы: Лично сданные

17.01 / Юрий Лоза опроверг существование Китая

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мифология Дрездена

17.01 / Названа диета, повышающая риск развития диабета

17.01 / Законопроект об ограничениях на выдачу ипотечных кредитов представлен в Госдуму

17.01 / Скандалы: От посторонних глаз

17.01 / Мнение: Об эффекте бумеранга… Зло возвращается обратно?

17.01 / Установлена связь между ездой на велосипеде и депрессией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика