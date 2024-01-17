 

Доктор медицинских наук Ишевский рассказал об особенном вкусе турецких яиц

17.01.2024, 18:30, Разное
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Россию начали поставки куриных яиц из Турции и Азербайджана. Доктор медицинских наук Александр Ишевский пояснил порталу “Доктор Питер”, что вкус импортных яиц может оказаться необычным для россиян из-за особенностей содержания и кормления птицы в других странах.

Он также добавил, что после термообработки импортные яйца могут приобрести даже рыбный оттенок, в зависимости от рациона птицы. Например, турецкие яйца могут иметь рыбный привкус, если в их корм добавлялось вторичное рыбное сырье.

Однако, с точки зрения полезности, доктор Ишевский подчеркнул, что яйца, будь то куриные или других птиц, остаются ценным источником белка, ценных жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Различия существуют только в количестве этих веществ, в зависимости от размера яйца. Таким образом, считать, что импортные куриные яйца менее полезны, несостоятельно.

Важной информацией также является то, что сроки хранения яиц не настолько продолжительны, чтобы представлять опасность для свежести продукта. Доктор Ишевский разделил яйца на четыре категории по срокам хранения, которые могут составлять от одной до четырех недель соответственно.

Что касается полезных веществ, содержащихся в яйцах, они включают высококачественный белок, ненасыщенные жирные кислоты омега-3, а также витамины A, B2, B5, B12, E, K и микроэлементы фосфор, селен, цинк, фолиевая кислота, кальций, натрий и магний. Все эти компоненты активно участвуют в важных биологических процессах организма.


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