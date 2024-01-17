Пора признать — Трамп уже одолел всех соперников-республиканцев

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Дональд Трамп одержал разгромную победу над оппонентами на праймериз Республиканской партии — и его не остановили ни нападки со стороны СМИ, ни постоянные судебные заседания, которые он вынужден посещать параллельно с предвыборной кампанией, напоминает ведущая Fox News Лора Ингрэм. По мнению Ингрэм, его конкурентам, которые ещё остаются в гонке — а именно Рону Десантису и Никки Хейли, — пора признать, что за Трампом им не угнаться, и дать ему дорогу ради победы над Байденом.

После того что мы увидели прошлым вечером в Айове, нам всем пора вернуться в реальный мир: Дональд Трамп победил на кокусах с рекордным отрывом — уж простите, Джо Скарборо. Несмотря на то что его соперники тратили на агитацию куда больше, несмотря на натиск со стороны СМИ, несмотря на то, что ему четырежды официально предъявили обвинения, а потому приходилось мотаться между предвыборными мероприятиями и судебными заседаниями, Трамп всё-таки своего добился — и он остаётся самым энергичным кандидатом, хотя ему 77 лет, и вчера вечером, произнеся речь по поводу своей победы, он уехал из Де-Мойна примерно в 11 вечера по местному времени, улетел в Нью-Йорк и уже сегодня снова был на заседании суда. Ну а после он полетел в Нью-Гэмпшир, дабы поучаствовать в мероприятии, которое вы только что наблюдали на ваших экранах.

В общем, давайте так: если только не случится что-то невообразимое, выдвиженцем от Республиканской партии будет Дональд Трамп. А ведь партия сейчас сплотилась в поддержку его фигуры и его предложений сильнее, чем со времён Рейгана — ну и ещё, может быть, с момента терактов 11 сентября 2001 года. И это не пиар, это факты.

И если Никки Хейли и Рон Десантис действительно ставят перед собой цель одолеть Джо Байдена, им пора серьёзно разобраться в себе.

Начнём с Десантиса. Вчерашним вечером он прыгнул выше головы — он смог обойти Никки Хейли, несмотря на её «кубышку», так что ему очень даже есть чем гордиться. В рамках своей предвыборной кампании он пахал как Папа Карло — а ведь люди забывают, какой он ещё молодой. Так что, оставаясь на посту губернатора Флориды — сколько ему осталось, ещё три года? — он мог бы поднакопить ещё больше успехов в свой послужной список в этом крайне важном штате. Поэтому будущее в Республиканской партии его ждёт, вероятно, блестящее. Но в этот раз ему президентом просто не стать — хоть я понимаю, что слышать такое будет неприятно, ведь человек так упорно трудился, но цели у него достичь никак не получится. Трамп просто слишком мощный кандидат и слишком много перенёс тягот и лишений; избиратели от него теперь уже не отвернутся.

И пока Рон Десантис остаётся в гонке и продолжает критиковать Трампа, он день за днём вредит своему же будущему в политике: сам он на этой критике никаких очков уж точно не зарабатывает, а Трампу она совершенно никак не вредит. Поэтому пора отойти в сторону и публично поддержать Трампа. Дожидаться праймериз в Южной Каролине будет для него пустой тратой огромного количества времени, денег и, честно говоря, будущего политического капитала.

Что же касается Никки Хейли, мой совет ей таков: хватит слушать своих высокооплачиваемых политтехнологов, которые говорят вам то, что, как им кажется, вы хотите слышать. Я этих людей знаю — а потому смею вас уверить: они летают туда-сюда на своих бизнес-джетах на деньги, которые зарабатывают на кандидатах, и рекомендуют своим клиентам повторять глупые фразы. И вот это уж точно было глупой фразой.

НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Я могу с уверенностью сказать: сегодня вечером я превращу нынешние праймериз в гонку на двоих!

Как показал подсчёт, Хейли получила примерно 19 процентов голосов на кокусах. Но, как я хотела сказать ещё вчера, когда вела вместе с Бретом и Мартой прямой эфир, но в этой волнительной обстановке запамятовала, реальная доля поддержавших её республиканцев оказалась даже ниже: на все три избирательных участка, где я присутствовала на кокусах лично, огромным числом пришли демократы, дабы её поддержать. Как поведал мне временный председатель одного из кокусов, примерно половина людей на тех кокусах, на которых я была, на самом деле были демократами. Эти люди ненавидят Трампа и хотят остановить его любой ценой, и понимают, что Никки Хейли — во всяком случае, в их глазах — стоит среди всех республиканцев ближе всего к Байдену по таким вопросам, как политика многообразия и инклюзивности, торговля и охрана границы.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.