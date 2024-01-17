Юрий Лоза опроверг существование Китая

Певец и композитор Юрий Лоза в очередном скандальном интервью заявил, что никакого Китая не существует. По его мнению, есть только исполинских размеров «посёлок раскольников в Сибири, где делают всякие вещи негодного качества».

По мнению певца, даже китайские иероглифы – это всего лишь картинки неграмотных сибиряков, которые уже не владеют русским языком и стремительно скатываются к примитивной «наскальной» символике.

«Вопрос к любому, кто считает себя думающим человеком, – вы в этом так называемом Китае были? Или ваши друзья, родственники? Никто там не был, потому что нет никакого Китая, – сказал он. – А если кто-нибудь утверждает, что был, то относитесь к такому человеку вдвойне настороженно. Это же очевидная махинация, глобальное очковтирательство. Конечно, если вы действительно умеете сложить два плюс два, то вам всё должно быть очевидно, но люди у нас в большинстве своём думать не умеют и не хотят».

Государственную границу с Китаем музыкант назвал «бутафорией, возведённой по приказу местных чиновников» – таким образом они выводят раскольничий посёлок из под действия налогового законодательства РФ, чтобы проворачивать различные махинации.

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