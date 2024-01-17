 

Юрий Лоза опроверг существование Китая

17.01.2024, 18:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певец и композитор Юрий Лоза в очередном скандальном интервью заявил, что никакого Китая не существует. По его мнению, есть только исполинских размеров «посёлок раскольников в Сибири, где делают всякие вещи негодного качества».

По мнению певца, даже китайские иероглифы – это всего лишь картинки неграмотных сибиряков, которые уже не владеют русским языком и стремительно скатываются к примитивной «наскальной» символике.

«Вопрос к любому, кто считает себя думающим человеком, – вы в этом так называемом Китае были? Или ваши друзья, родственники? Никто там не был, потому что нет никакого Китая, – сказал он. – А если кто-нибудь утверждает, что был, то относитесь к такому человеку вдвойне настороженно. Это же очевидная махинация, глобальное очковтирательство. Конечно, если вы действительно умеете сложить два плюс два, то вам всё должно быть очевидно, но люди у нас в большинстве своём думать не умеют и не хотят».

Государственную границу с Китаем музыкант назвал «бутафорией, возведённой по приказу местных чиновников» – таким образом они выводят раскольничий посёлок из под действия налогового законодательства РФ, чтобы проворачивать различные махинации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мифология Дрездена

17.01 / Названа диета, повышающая риск развития диабета

17.01 / Законопроект об ограничениях на выдачу ипотечных кредитов представлен в Госдуму

17.01 / Скандалы: От посторонних глаз

17.01 / Мнение: Об эффекте бумеранга… Зло возвращается обратно?

17.01 / Установлена связь между ездой на велосипеде и депрессией

17.01 / Почему важно употреблять чистую воду?

17.01 / Скандалы: Генпрокуратура потребовала национализации «Рольфа» из-за коррупции Петрова

17.01 / Дуда поблагодарил Байдена и весь американский народ за освобождение Варшавы в 1945 году

17.01 / Российские ученые назвали растение, замедляющее старение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика