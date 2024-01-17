 

Названа диета, повышающая риск развития диабета

17.01.2024, 17:55, Разное
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Как сообщает издание Diabetes & Metabolism, растительная диета, основу которой составляют свежие фрукты и овощи, снижает степень риска развития диабета на 24%, в то время как содержание в рационе большого количества сладких напитков и злаков значительно увеличивает вероятность развития данного заболевания.

Ирландские ученые, представляющие Королевский университет Белфаста, установили, что соблюдение здоровой растительной диеты, включающей в себя цельные злаки, минимизирует риск развития диабета даже в случае генетической предрасположенности и таких сопутствующих факторов, как недостаток физической активности, пожилой возраст и ожирение.

Одновременно было установлено, что злоупотребление сладкими напитками и рафинированными злаками увеличивает риск развития диабета второго типа, в то время как растительное питание способствует нормализации уровня липидов в крови, что является индикатором вероятности развития диабета.     


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