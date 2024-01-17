 

Законопроект об ограничениях на выдачу ипотечных кредитов представлен в Госдуму

17.01.2024, 17:20, Разное
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Группа депутатов и сенаторов, во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, представила законопроект, целью которого является предотвращение избыточной задолженности граждан и уменьшение рисков для банков и микрофинансовых организаций. Согласно предложению, Центральный банк получит право ограничивать объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости. Важно отметить, что эти ограничения не затронут автокредиты и ипотеку, поддерживаемую воздушными, морскими и речными судами.

Пояснительная записка к законопроекту подчеркивает увеличивающийся риск в сфере ипотечного кредитования. Например, к 1 октября 2023 года цены на строящееся жилье выросли на 42% по сравнению с ценами на готовое жилье. Это может создать проблемы, если заемщику придется продавать жилье, которое он приобрел с помощью ипотеки, на вторичном рынке, так как вырученных средств может не хватить для погашения задолженности по кредиту, что представляет риски как для заемщика, так и для кредитора.

С начала 2022 года Центральный банк имеет возможность устанавливать ограничения на объем выдачи кредитов, за исключением ипотечных, потребительских и автокредитов. Эти ограничения распространяются на один финансовый квартал. В начале 2024 года регулятор уже применил ограничения на выдачу займов в трех микрофинансовых компаниях из-за превышения допустимой доли клиентов с высокой задолженностью (более 80%).


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