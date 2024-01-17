 

Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

17.01.2024, 17:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2024 году откроется мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, переправа сделает достопримечательности города ближе и доступнее.

Собянин уточнил, что готовность 36-метрового моста составляет 70%. С него откроется живописный вид на знаковые объекты Москвы.

Для открытия моста специалисты перекладывают инженерные коммуникации. При этом удобные пешеходные проходы по набережным сохранены, а движение речного транспорта не останавливается.

Собянин сообщил о разработке еще одного проекта – пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он свяжет кинотеатр “Ударник” и ГЭС-2 с Болотной площадью.

“Создадим единый пешеходный маршрут, связывающий Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг”, – резюмировал мэр.

До 2026 года в столице появятся еще семь новых пешеходных мостов. Их возведут на Москве-реке и Яузе. Одну из переправ построят рядом с МГТУ имени Баумана.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Новой Москве

17.01 / Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

17.01 / Новый премьер Люксембурга призвал «понять» Орбана, а не осуждать его

17.01 / «Придётся рассчитывать на себя» — победа Трампа в Айове встревожила ЕС

17.01 / Украина: число пострадавших мирных жителей вновь растет из-за новой волны российских атак

17.01 / Украинских солдат лечат психоделиками

16.01 / «Производят доллары, а не товары» — французский социолог усомнился в экономической мощи США

16.01 / Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем

16.01 / “*** конченый”: сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки

16.01 / “Союз кармический”: нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика