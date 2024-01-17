Мнение: Об эффекте бумеранга… Зло возвращается обратно?

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Вот говорили же умные люди во все времена — «Посеешь ветер, пожнёшь бурю». Но почему-то в XXI веке некоторые решили, что к ним это не относится. Что они — исключение, а ситуация изменилась.

Приходится убеждаться что законы кармы и правило бумеранга в том числе продолжают работать безотказно. Зло возвращается к своим «родителям»…

В Давосе госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался, что «не может вспомнить времени», когда бы существовало большее количество вызовов для нынешнего гегемона. Типа, даже во времена #СССР, который один американский президент обозвал «Империей зла», было проще. А теперь — практически ни одна из проблем, которые Вашингтон хочет решить, не может быть решена в одиночку. «Когда вы проходите через ад, только и остаётся, что идти не останавливаясь», — заключил нынешний глава американской дипломатии.

Но есть вещи и похуже.

«Самый большой яд, с которым мы сталкиваемся во всем мире, это дегуманизация… Нам необходимо избавиться от этого яда», — заявил Энтони Блинкен в контексте разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке, в котором начались уже и удары по американским объектам. Вот-вот — и янки начнут бить различные бородачи в кроксах, а это «негуманно».

Проблема в том, что именно Америка распахнула врата ада и напитала мир потоками яда, когда возомнила себя чуть ли не Судиёй праведным. Когда бомбила «плохих» сербов, расчищая путь албанским и косовским наркоторговцам. Когда «освобождала» Ирак от Саддама Хусейна и тысяч мирных жителей заодно: большинство источников сходятся на том, что в ходе и после операции «Иракская свобода» погибли от 100 тыс. до 150 тыс. чел., из которых только 9+ тыс. были военными. А в авторитетном «The Lancet» полагают, что американское освобождение обошлось Ираку в 600 тыс. жизней. Америка и её союзники бомбили и обстреливали ракетами Афганистан, Ливию, Сирию, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Это типа было «гуманно», ибо соответствовало интересам #США.

Теперь, когда бумеранг зла начал возвращаться, американские лицемеры заныли об отраве «дегуманизации». И о том, что все жизни одинаково важны…

Но кто ж им теперь поверит?

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