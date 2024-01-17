 

Установлена связь между ездой на велосипеде и депрессией

17.01.2024, 16:42, Разное
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Как сообщает издание International Journal of Epidemiology, люди, которые добираются до работы на велосипеде, реже пользуются антидепрессантами, что показали результаты исследования, проведенного учеными Эдинбургского университета.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано около 380 тысяч человек в возрасте от 16 до 74 лет, выяснилось, что тем, кто в течение пяти лет добирался на работу при помощи велосипеда, рецепты на антидепрессанты выписывались на 15% реже, причем у женщин эффект выражался несколько ярче, несмотря на то обстоятельство, что подобным способом до работы обычно добирались мужчины.

Ученые предположили, что регулярная езда на велосипеде оказывает позитивное воздействие на психическое здоровье, подчеркнув, что инвестирование в строительство велосипедных дорожек повысит степень защиты ментального благополучия населения.     


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