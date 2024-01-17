 

Почему важно употреблять чистую воду?

17.01.2024, 16:06, Разное
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Диляра Лебедева, врач посвятившая свою практику здоровью кишечника, поделилась ключевыми факторами, способствующими воспалению в кишечнике. Она подчеркнула, что современные люди часто сталкиваются с нарушениями функций кишечника, и одним из главных влияющих факторов является недостаток чистой питьевой воды и потребление “мусорной” пищи.

Недостаток качественной воды, недостаточная физическая активность и избыточное потребление вредной пищи могут привести к дисфункции и воспалению кишечника, отметила Диляра Лебедева в своем сообщении в Telegram.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, врач советует употреблять чистую воду в течение дня с интервалами 2-3 часа и выпивать не менее половины стакана воды за раз. Это поможет избежать поступления в организм токсичных веществ, паразитов и бактерий, которые могут присутствовать в других напитках.

Она также уточнила, что “мусорная” еда включает в себя продукты, бедные полезными веществами, такими как витамины, ненасыщенные жирные кислоты, макро- и микроэлементы. Эти продукты часто содержат искусственные добавки, трансжиры и избыточный сахар. Потребление такой пищи может раздражать пищеварительный тракт, повышать уровень глюкозы в крови, создавать нагрузку на поджелудочную железу и способствовать ожирению печени.

Особенно вредно употреблять сахар для здоровья кишечника. Он может стимулировать чрезмерную активизацию внутренних органов и способствовать развитию висцерального жироотложения, что увеличивает риски воспаления.


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