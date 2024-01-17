Дуда поблагодарил Байдена и весь американский народ за освобождение Варшавы в 1945 году

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал на своём официальном YouTube-канале видеообращение к американскому народу, приуроченное к годовщине освобождения Варшавы от нацистов 17 января 1945 года.

Польский лидер поблагодарил граждан США за «неоценимый вклад в борьбу с гитлеровцами», при этом ни разу не упомянул о решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

– От имени польского народа я благодарю американцев, британцев, французов и лично Джо Байдена за победу над Гитлером. Ровно 79 лет назад благодаря вам была освобождена Варшава, мы помним это и никогда не забудем, – сообщил Дуда.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал дать «адекватный ответ» и напомнить польскому президенту, кто сражался за освобождение Варшавы в январе 1945 года.

– Ублюдку и выродку Дуде, этому англосаксонскому идолопоклоннику, я скажу одно – не надо фальсифицировать историю не в пользу Россию, а то мы снова освободим Варшаву, только уже не от фашистов, – написал экс-президент России в своём Telegram-канале.

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