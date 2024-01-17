 

Российские ученые назвали растение, замедляющее старение

17.01.2024, 15:30, Разное
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Как сообщает издание Biogerontology, результаты исследования, проведенного представителями Волгоградского государственного медицинского университета, а именно Научного центра инновационных лекарственных средств, и учеными из Института биологии Коми, показали, что продлить жизнь можно при помощи барбариса.

Растительный экстракт барбариса обыкновенного способен оказывать антигликирующее действие, повышая степень защиты от повреждений, наносимых организму простыми углеводами.

Наибольший вред гликирование, в процессе которого образуются токсичные продукты распада, сложно выводимые из крови и проводящие к раннему старению, наносят коллагену, а антиоксидантные свойства барбариса способствуют подавлению данного процесса.   


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