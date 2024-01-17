Экономика Китая продемонстрировала рост в четвертом квартале 2023 года

Экономика Китая продемонстрировала рост на уровне 5,2% в годовом исчислении за четвертый квартал 2023 года, что также совпало с общим показателем ВВП за весь год, превысив планы правительства. Сравнивая данный период с третьим кварталом, мы видим небольшое улучшение, так как рост ВВП составил 4,9% в тот период. Тем не менее, аналитики, опрошенные Reuters, ожидали более высоких результатов в четвертом квартале – около 5,3%. Важно отметить, что квартальный рост существенно замедлился, с 1,5% в третьем квартале до 1% в четвертом.

Китайская экономика не смогла быстро восстановиться после пандемии COVID-19, что стало неожиданным для многих. Это связано, в значительной степени, с серьезным кризисом на рынке недвижимости, который играет важную роль в экономике страны. В декабре цены на новое жилье снизились в среднем на 0,45% по сравнению с ноябрем, что стало самым сильным месячным падением цен с февраля 2015 года.

Согласно опросам экономистов, ожидается, что в 2024 году рост ВВП Китая составит 4,6%, хотя S&P Global Ratings предупреждает о возможности менее благоприятного сценария с ростом ВВП всего на 2,9%. Важно отметить, что реальный рост ВВП будет сильно зависеть от состояния сектора недвижимости, по мнению экспертов.