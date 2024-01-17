 

В Китае создали коронавирус со смертностью в 100 процентов

17.01.2024, 14:27, Разное
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Как сообщает издание «Правда.ру», китайские ученые, проводившие исследования по обеспечению биологической защиты населения от болезней, вызываемых вирусами, создали коронавирус, который в течение недели убил 100% инфицированных им «очеловеченных» мышей.

Исследователи, представляющие Пекинский химико-технологический университет, подсадили вирус-мутант, обнаруженный у малазийских панголинов, лабораторным мышам, а через неделю имел место летальный исход с показателем в 100%. Обозреватели отмечают: «Особенность вируса в том, что вместо тяжелого инфекционного поражения легких (и последующего отказа органов и т.д.) у COVID-19 новый GX_P2V мигрировал в мозг и инфицировал его».

Зарубежные ученые призывают прекратить подобные исследования, назвав их бессмысленными и опасными, а профессор Геннадий Глинский подчеркнул: «Это безумие нужно остановить, пока не стало слишком поздно».  


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