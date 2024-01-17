 

Новый премьер Люксембурга призвал «понять» Орбана, а не осуждать его

17.01.2024, 13:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против инициатив Брюсселя. Но новый лидер Люксембурга Люк Фриден считает, что Венгрию нужно не осуждать, а попытаться понять. Он отметил в интервью Politico, что намерен поехать в Будапешт с этой целью.


AP

 

У нового премьер-министра Люксембурга Люка Фридена есть план решения «венгерской проблемы» ЕС, пишет Politico. Издание напоминает, что Люксембург имеет давние традиции дипломатии и новый лидер рассчитывает их продолжить и стать «наводчиком мостов» между странами — членами ЕС, включая Венгрию.

«Венгрия более проевропейская, чем мы иногда думаем, и я считаю, что мы должны попытаться поддержать разные взгляды, чтобы достичь общей цели», — заявил Фриден в интервью Politico.

Но издание отмечает, что Орбан был проблемой для ЕС задолго до того, как Фриден стал премьер-министром. Так, Орбан в декабре на встрече лидеров ЕС резко покинул зал, когда началось голосование о вступлении Украины. «Фриден хочет вернуть венгерского лидера назад», — пишет издание.

«Если кто-то не согласен с определённой политикой, вам следует попытаться понять почему», — заявил Фриден в интервью, добавив, что он, возможно, приедет в Венгрию в ближайшее время.

По мнению Фридена, ЕС тоже отчасти виноват в изоляции Орбана. «Иногда меня шокирует то, как мало усилий прилагается для того, чтобы понять, что думает другая сторона в отношениях между европейскими странами», — заявил Фриден.

 


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