Байден потребовал от чиновников перейти на американские автомобили

Президент США Джо Байден, общаясь с промышленниками в Белом доме, призвал американских чиновников к смелым шагам в поддержку отечественного производства. Он подчеркнул необходимость укрепления национальной экономики и создания рабочих мест внутри страны.

Глава государства напомнил: в Соединённых Штатах ещё есть полтора десятка действующих автомобильных заводов, в том числе четыре, награждённых Орденом капиталистического знамени в Детройте, и один Ордена Линкольна в штате Иллинойс.

«Зачем надо было каждому сенатору покупать Mercedes? Почему у нас полиция ездит на Volkswagen и BMW? Мы разве не воевали с немцами совсем недавно? – возмутился Байден. – Чем думал тот, кто такие закупки согласовывал? Что, денег много? С этим расточительством надо заканчивать. Экономика переживает не лучшие времена, мы все это знаем, но почему-то живём так, будто ничего не происходит».

Байден добавил, что сам подаст пример и пересядет на отечественный автомобиль – впервые с 1998 года президента США вновь будет возить Cadillac или Lincoln. В то же время в гараже Белого дома попросили журналистов не спешить с сенсацией, поскольку сотрудникам секретной службы ещё предстоит вновь освоить позабытое искусство регулировки карбюраторов и экспресс-смазки сочленений и узлов в 30-50 точках каждые несколько тысяч километров.

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