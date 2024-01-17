 

Байден потребовал от чиновников перейти на американские автомобили

17.01.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден, общаясь с промышленниками в Белом доме, призвал американских чиновников к смелым шагам в поддержку отечественного производства. Он подчеркнул необходимость укрепления национальной экономики и создания рабочих мест внутри страны.

Глава государства напомнил: в Соединённых Штатах ещё есть полтора десятка действующих автомобильных заводов, в том числе четыре, награждённых Орденом капиталистического знамени в Детройте, и один Ордена Линкольна в штате Иллинойс.

«Зачем надо было каждому сенатору покупать Mercedes? Почему у нас полиция ездит на Volkswagen и BMW? Мы разве не воевали с немцами совсем недавно? – возмутился Байден. – Чем думал тот, кто такие закупки согласовывал? Что, денег много? С этим расточительством надо заканчивать. Экономика переживает не лучшие времена, мы все это знаем, но почему-то живём так, будто ничего не происходит».

Байден добавил, что сам подаст пример и пересядет на отечественный автомобиль – впервые с 1998 года президента США вновь будет возить Cadillac или Lincoln. В то же время в гараже Белого дома попросили журналистов не спешить с сенсацией, поскольку сотрудникам секретной службы ещё предстоит вновь освоить позабытое искусство регулировки карбюраторов и экспресс-смазки сочленений и узлов в 30-50 точках каждые несколько тысяч километров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Британские ученые считают, что жизнь на Земле зародилась в горячих источниках

17.01 / Красный дает заряд энергии, а синий расслабляет: стильные образы, основанные на психологии цвета

17.01 / Поможет крем с гидрокортизоном или шапочка из льна: эффективные способы побороть сухость кожи за ушами

17.01 / Эксперт Шуров нашел способ обнаружить скрытую камеру при помощи смартфона

17.01 / Первая партия плохих литераторов отправлена на урановые рудники

17.01 / Диетолог Стародубова: Зеленый чай снижает риск болезней и придает коже здоровье

17.01 / Министром космоса назначен у них невежа — не иначе!

17.01 / Россияне неожиданно стали тратить больше денег в январе

17.01 / Россия на 12 процентов сократила импорт спичек из Ирана

17.01 / Диетолог выбрала куриные яйца среди самых полезных видов завтрака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика