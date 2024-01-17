Британские ученые считают, что жизнь на Земле зародилась в горячих источниках

Как сообщает издание Communications Earth & Environment, британские ученые, представляющие Университет Ньюкасла, выдвинули предположение, согласно которому первые клетки на Земле сформировались в горячих источниках.

Исследователи отмечают, что смешивание водорода, бикарбоната и богатого железом магнетита в условиях гидротермальных источников приводит к образованию различных органических молекул, включая жирные кислоты, играющие ключевую роль в процессе образования клеточных мембран.

Создав в лаборатории условия, существовавшие в древних океанах Земли, и сымитировав смешивание морской воды с горячей щелочной водой из гидротермальных источников, ученые установили, что в присутствии минералов на основе железа возникали типы молекул, необходимые для формирования мембран примитивных клеток.