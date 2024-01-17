Красный дает заряд энергии, а синий расслабляет: стильные образы, основанные на психологии цвета

Любой опытный психолог подтвердит, что мы воспринимаем все цвета по-разному. В самом деле, ребенок в процессе взаимодействия с окружающим миром учится расшифровывать и воспринимать цвета, которые в дальнейшем оказывают влияние на психику уже взрослого человека. Мы выбираем одежду не только с учетом ее стиля, но и с учетом оттенков и цветов.

Общеизвестно, что цвет в одежде каким-либо образом воздействует на наше настроение и может эмоционально влиять на окружающих. Это своего рода сигнал, который может многое рассказать о человеке, его предпочтениях, характере и стремлениях. Крайне важно учитывать цвет при выборе своего ежедневного наряда.

Различные цветовые группы

Принято выделять цвета в несколько групп, включая холодные и теплые, прохладные и теплые, а также нейтральные.

Горячие цвета

К горячим цветам относятся оранжевый, красный и насыщенный желтый. Считается, что такие цвета создают ощущение тепла, а человек, предпочитающий одежду этих оттенков, может почувствовать, будто температура воздуха на несколько градусов выше, чем на самом деле. Горячие краски ассоциируются с уверенностью и амбициозностью личности. Такие люди обычно активны и отличаются жизнерадостностью. В то же время они могут проявлять агрессивность, авторитарность и вспыльчивость.

Теплые оттенки

К теплым цветам относятся персиковый, коричневый, розовый, бежевый и бледно-желтый. Установлено, что такие оттенки создают уют и действуют успокаивающе. Одежда в этих цветах – это классический наряд, который прекрасно подходит к любому случаю в жизни. Положительные аспекты теплых оттенков включают дружелюбие, оптимизм и коммуникабельность. Однако такие люди могут видеть мир через розовые очки и часто не могут постоять за свое мнение.

Холодные цвета

Холодные оттенки – это насыщенный зеленый, синий, фиолетовый, серый и голубой. Считается, что такие оттенки успокаивают, охлаждают и подавляют эмоции. Одежду этих цветов предпочитают сдержанные люди, которые часто бывают замкнутыми и беспристрастными. К положительным аспектам таких холодных цветов относят аккуратность, упорядоченность и организованность, а к отрицательным — педантизм, черствость и сухость.

Прохладные оттенки

К прохладным цветам относятся светло-серый, дымчато-серый, бирюзовый и голубой. Такие оттенки позволяют чувствовать себя беззаботным, они отлично умиротворяют и успокаивают. Это своего рода полутона, которые обладают выраженным расслабляющим эффектом. Люди, предпочитающие одежду прохладных оттенков, обычно веселые и легкомысленные.

Нейтральные цвета

К нейтральным цветам относят приглушенный зеленый, сиреневый, серо-бежевый и светло-серый. По сути, такие оттенки амбивалентны, их невозможно считать горячими или холодными. Считается, что такие цвета предпочитают люди, которые все держат в себе. В глазах окружающих они могут казаться как враждебными, так и дружелюбными.

Психология цвета в одежде

Красный цвет в одежде символизирует превосходство, лидерство, настойчивость, азарт и волю к победе. Это своего рода заряд энергии, которую получает человек в таком наряде. Нужно лишь понимать, что этот оттенок не подходит для делового стиля.

Оранжевый цвет считается импульсивным. Такая одежда вселяет оптимизм и бодрит. Люди, которые предпочитают такой цвет, расцениваются как творческие личности и жизнелюбивые. Одежда таких оттенков подходит для практически всех случаев жизни.

Одежда желтого цвета словно побуждает к веселью, но при этом привлекает внимание и подчеркивает чувство стиля. Считается, что такие оттенки предпочитают приветливые и беззаботные люди. Единственный недостаток такой одежды – это то, что в рабочей обстановке ярко-желтое платье или костюм будут смотреться неуместно.

Зеленый цвет в одежде чрезвычайно разнообразен. Это может быть как классический вариант для вечернего костюма, так и ярко-зеленая юбка, которая сочетается с желтым и привлекает внимание. Считается, что это цвет природы, поэтому он неизменно положительно воспринимается всеми людьми. Такие наряды предпочитают выдержанные и уравновешенные личности. Причем зеленый цвет отлично подходит как для вечернего выхода в свет, так и для рабочей атмосферы.

Синий цвет связан со строгостью и отчасти с чопорностью. Такие наряды предпочитают люди, которым важен порядок и точность. Неудивительно, что в одежде синий цвет чаще всего используется для выполнения рабочих нарядов и костюмов. Впрочем, можно подчеркнуть элегантность такой одежды, которая великолепно сочетается с белым и бежевым.

Черный и белый – это базовые цвета для женского и мужского гардероба. Считается, что это вечная классика, уместная для любого повода. Причем белая одежда – это символ открытости и правдивости, а черные наряды предпочитают те, кто хотел бы укрыться от излишне любопытных глаз. При этом такие стильные образы, основанные на черном и белом, великолепно гармонируют друг с другом, позволяя создавать интересные и запоминающиеся сочетания.