Поможет крем с гидрокортизоном или шапочка из льна: эффективные способы побороть сухость кожи за ушами

Сухость кожи за ушами — это распространенная проблема, которую часто игнорируют, ухаживая за лицом. В подобных случаях необходимо использовать правильно подобранную косметику. Она поможет избежать раздражения, сухости и образования хорошо заметных ороговевших чешуек омертвевшей кожи.

Причиной подобных проблем часто является отсутствие должного увлажнения кожи вокруг ушей. Также эта область часто подвергается загрязнению, что приводит к появлению раздражения и сухости. Для решения проблемы сухости и покраснения кожи за ушами необходимо проводить комплексную работу, поддерживая кожу в чистоте и качественно увлажняя ее.

Правильно выбирайте носимые сережки

Обычно в мочках женщины носят различные сережки, которые так или иначе контактируют с кожей за ушными раковинами. При этом следует воздержаться от использования украшений, выполненных из синтетических материалов. Также обратите внимание на металл, из которого изготовлены ваши серьги. Возможно, у вас может возникнуть аллергия на такой материал, что приведет к раздражению кожи вокруг ушей.

Используйте увлажняющий крем

Кожа вокруг ушей требует качественного и регулярного увлажнения. В данном случае рекомендуется использовать смягчающее средство, не содержащее красителей и искусственных ароматизаторов. Это позволяет избежать ненужного раздражения и обеспечивает глубокое увлажнение кожи. Использование таких средств следует осуществлять на регулярной основе, что поможет решить имеющиеся проблемы.

Правильная чистка ушей

Необходимо регулярно и правильно чистить уши, удаляя всю имеющуюся серу. Это позволяет предотвратить чрезмерный рост бактерий, которые могут вызвать раздражение кожи. Такая процедура должна входить в ежедневный утренний уход, что станет отличной профилактикой проблем с ушами. При этом работу следует проводить максимально аккуратно, чтобы не повредить барабанную перепонку. В идеале, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, который подскажет, каким образом и чем проводить очистку ушных раковин.

Регулярное отшелушивание кожи в области ушей

Одной из причин появления покраснений, воспалений и зуда в области за ушами является загрязнение кожи, которая требует своевременного отшелушивания. Следует регулярно проводить такую процедуру, удаляя омертвевшие чешуйки и тем самым улучшая состояние эпидермиса. Для отшелушивания следует использовать специальные, правильно подобранные скрабы и средства, которые одновременно эффективны и не вызывают воспаления. Если проводить такую работу на регулярной основе, то в подобном случае можно даже ограничиться ежедневным протиранием области за ушами ватным тампоном, смоченным в воде.

Используйте крем с гидрокортизоном

Профессиональные дерматологи отмечают, что, если возникли проблемы с кожей в области за ушами, отлично помогает крем с гидрокортизоном. Такие средства содержат кортикостероид, который снимает дискомфорт и воспаление, а также местные анестетики. Кроме того, такие кремы отлично удерживают влагу, предотвращая сухость и раздражение. Однако стоит помнить о возможной индивидуальной непереносимости к средствам с гидрокортизоном, поэтому рекомендуется предварительно проконсультироваться с дерматологом или специалистом в салоне красоты.

Берегите свои уши

Гораздо проще предотвратить появление проблем с сухостью и воспалением кожи за ушами, чем пытаться справиться с ними впоследствии. Необходимо беречь свои уши и избегать воздействия на них низких температур. Это особенно актуально в зимнее время года, когда на улице мороз и сильный ветер.

Морозы могут сильно повредить кожу и вызвать ее растрескивание и покраснение. В таких случаях рекомендуется носить головной убор, особенно в холодное время года. Например, шапочка из льна отлично защищает уши от холода.

Также помните, что при прослушивании музыки в наушниках следует обратить внимание на материал, из которого изготовлены амбушюры. Если это дешевый пластик, не удивительно, что может возникнуть раздражение и покраснение нежной кожи за ушами.

При необходимости обратитесь к дерматологу

Если проведенные меры не привели к результатам, а проблему с сухостью и покраснением кожи за ушами не удается решить, то в таком случае следует обратиться к дерматологу. Специалист оценит состояние пациента, выявит причины проблемы и предоставит ценные рекомендации как побороть покраснение кожи за ушами.

Часто только дерматолог может правильно подобрать эффективное лечение или порекомендовать действенную профилактику, предупреждающую появление покраснений и сухости. Помните, что затягивать с обращением к специалисту не стоит, так как пренебрежение проблемой на протяжении длительного времени может привести к развитию различных хронических заболеваний, избавление от которых может быть крайне сложным.