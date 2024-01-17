Диетолог Стародубова: Зеленый чай снижает риск болезней и придает коже здоровье

Регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии, как пояснила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в интервью «Москве 24». Она поделилась информацией о полезных свойствах этого напитка.

Зеленый чай богат полезными веществами, такими как витамины, органические кислоты, минералы, танины, кофеин и антиоксиданты. Благодаря этим компонентам, зеленый чай способствует повышению иммунитета и замедлению процессов старения головного мозга, печени и кожи.

Тем не менее, стоит отметить, что некоторые сорта зеленого чая содержат высокое содержание кофеина, что может негативно сказаться на здоровье чувствительных к нему людей. В таких случаях, эксперт советует заменить зеленый чай на напитки из ромашки, кипрея или других трав. В то же время, некрепкий зеленый чай безопасен и может употребляться всеми в количестве 3-5 чашек в день.

Антонина Стародубова также предложила полезную альтернативу добавления свежих, сушеных или замороженных ягод и фруктов в чай вместо сахара. Это придаст напитку разнообразный и интересный вкус и обогатит его полезными пищевыми веществами.

Зеленый чай имеет давнюю репутацию полезного напитка для здоровья. Традиционно в Китае и Индии его считали лекарством для различных недугов, таких как кровотечение, пищеварительные проблемы и регулирование температуры тела. Современные исследования также подтверждают его многочисленные преимущества для здоровья.

Зеленый чай также может оказать положительное воздействие на пациентов с диабетом, помогая контролировать уровень сахара в крови, а также снижать риск инсульта. Исследования также указывают на потенциальную пользу этого напитка для кожи благодаря его противовоспалительным и противораковым свойствам.