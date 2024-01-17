Министром космоса назначен у них невежа — не иначе!

Вы не поверите! Британский новый министр космоса не может отличить Землю от Урана и Солнце от Марса, а президент организации UK Space предполагает возможность контактов с инопланетянами…

Член парламента от партии Тори Эндрю Гриффит был назначен государственным министром по делам науки, инноваций и технологий еще в ноябре, но почему-то несколько раз не смог правильно назвать планеты во время интервью журналу Science Museum’s.

Он был в полном восторге от экспоната глобуса в Лондоне, который меняет вид от планеты к планете, и гордо произнес: «Теперь у нас есть Марс». Но сотрудник музея поправил его: «Нет. Это Солнце».

Незадачливый министр, возглавляющий с ноября космический сектор, попробовал еще раз и, когда появилась планета с большим красным пятном, воскликнул: «Сатурн»! Однако ж в ответ прозвучало: «Нет-нет, это Юпитер».

Политик, как полагается, надулся и попытался оправдаться: «Я не энциклопедия».

К счастью для него, мистер Гриффит заявил, что не хотел бы оказаться в качестве первого министра, побывавшего в космосе:

«Хотел бы я быть первым министром в космосе? Я думаю, что идея освоения космоса просто восхитительна. Это очень хорошо, что такие люди, как Тим Пик и другие, занимаются этим, но я с уважением отношусь к тому количеству профессионализма, которое в это вкладывается».

Это произошло после того, как британка, президент организации UK Space, заявила, что верит в то, что мы вступим в контакт с инопланетянами. А поскольку на этой неделе космический корабль Peregrine компании Nasa, отправившийся на Луну с прахом звезд «Звездного пути», потерпел крушение, доктор Элис Банн считает, что из неудачных миссий можно извлечь много полезного:

«Космические миссии трудны, но что в них действительно интересно, так это то, что они изысканно спроектированы. Мы доводим каждый материал до предела. Когда миссия успешна, вы видите, что она прибыла, ура! Вы не слышите обо всех промахах на этом пути. В этой миссии они смогут испытать и продемонстрировать целый ряд этапов. Вероятно, ее не запомнят как полный успех, хотя по пути будут сделаны некоторые открытия.

Найдем ли мы инопланетян или они нас? Я думаю, это неизбежно. По статистике, там, скорее всего, есть жизнь».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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