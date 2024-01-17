 

Россияне неожиданно стали тратить больше денег в январе

17.01.2024, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опережающие косвенные индикаторы указывают на изменение динамики потребительских трат в РФ на второй неделе января 2024 года, что ранее не наблюдалось в предыдущие годы. Средний недельный чек, который измеряет потребление 40 тыс. человек из 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, с 8 по 14 января 2024 года достиг уровня, сравнимого с концом октября — началом ноября 2023 года.

Это превышает уровень первой недели января на 0,56% и уровень начала 2023 года на 20%. Несмотря на инфляцию, рост цен замедлялся на первой неделе января 2024 года, и нет предвидения заметного ускорения инфляции.

Динамику трат также подтверждают данные «Сбериндекса». После небольшого спада на первой неделе января (рост на 7,8% год к году), объем потребительских трат по картам Сбера на второй неделе месяца вырос на 12,4% год к году, а потребление промтоваров вернулось к уровню конца октября — начала декабря 2023 года. В Сбере отмечают, что динамика большинства категорий расходов на неделе с 8 по 14 января 2024 года выглядела лучше, чем в аналогичный период 2023 года.

Данные Центрального банка РФ показывают, что срочные рублевые депозиты населения в декабре 2024 года выросли на 1,5 триллиона рублей (на 5,9% за месяц) благодаря росту ставок по вкладам, включая максимальную ставку, которая увеличилась с 13,6% до 14,75% за декабрь. Валютные депозиты сильно сократились, часть из них, вероятно, перешла в рублевые депозиты, а часть превратилась в наличные.

Согласно аналитикам, этот рост срочных депозитов населения — не единовременное событие, и с учетом сезонных колебаний срочные депозиты активно растут уже пять месяцев подряд. В это же время, согласно данным Frank RG, объем кредитования наличными в декабре 2023 года снизился на 9%, а в годовом выражении — на 22%.

Возможно, всплеск потребительских трат на первой рабочей неделе 2024 года связан с решением граждан тратить средства с срочных депозитов в рублях или валюте. Высокая инфляция и критический дефицит кадров также могут поддерживать уверенность потребителей. Экономика испытывает потребность в рабочей силе на историческом максимуме, и аналитики считают, что на 100 занятых приходится 3,1 рабочего, что на 0,6 выше, чем в конце 2021 года, по данным Telegram-канала «Твердые цифры».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Россия на 12 процентов сократила импорт спичек из Ирана

17.01 / Диетолог выбрала куриные яйца среди самых полезных видов завтрака

17.01 / Влияние искусственного интеллекта на рынок труда: ожидания топ-менеджеров

17.01 / Мнение: О злободневном… Россия наносит ответный удар?

17.01 / Владимир Путин встретился с главами российских муниципалитетов. Краткий пересказ

17.01 / Мнение: О страданиях участников «голой вечеринки»… Их начинают бить?

17.01 / Мнение: Новинки кино РФ

17.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Под сенью Свободы

16.01 / Смелые красные чулки, бантики и комбинированные украшения: элегантные тенденции моды, которые изменят стиль в 2024 году

16.01 / Мнение: Прощай, Гарри Поттер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика