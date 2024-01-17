Россияне неожиданно стали тратить больше денег в январе

Опережающие косвенные индикаторы указывают на изменение динамики потребительских трат в РФ на второй неделе января 2024 года, что ранее не наблюдалось в предыдущие годы. Средний недельный чек, который измеряет потребление 40 тыс. человек из 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, с 8 по 14 января 2024 года достиг уровня, сравнимого с концом октября — началом ноября 2023 года.

Это превышает уровень первой недели января на 0,56% и уровень начала 2023 года на 20%. Несмотря на инфляцию, рост цен замедлялся на первой неделе января 2024 года, и нет предвидения заметного ускорения инфляции.

Динамику трат также подтверждают данные «Сбериндекса». После небольшого спада на первой неделе января (рост на 7,8% год к году), объем потребительских трат по картам Сбера на второй неделе месяца вырос на 12,4% год к году, а потребление промтоваров вернулось к уровню конца октября — начала декабря 2023 года. В Сбере отмечают, что динамика большинства категорий расходов на неделе с 8 по 14 января 2024 года выглядела лучше, чем в аналогичный период 2023 года.

Данные Центрального банка РФ показывают, что срочные рублевые депозиты населения в декабре 2024 года выросли на 1,5 триллиона рублей (на 5,9% за месяц) благодаря росту ставок по вкладам, включая максимальную ставку, которая увеличилась с 13,6% до 14,75% за декабрь. Валютные депозиты сильно сократились, часть из них, вероятно, перешла в рублевые депозиты, а часть превратилась в наличные.

Согласно аналитикам, этот рост срочных депозитов населения — не единовременное событие, и с учетом сезонных колебаний срочные депозиты активно растут уже пять месяцев подряд. В это же время, согласно данным Frank RG, объем кредитования наличными в декабре 2023 года снизился на 9%, а в годовом выражении — на 22%.

Возможно, всплеск потребительских трат на первой рабочей неделе 2024 года связан с решением граждан тратить средства с срочных депозитов в рублях или валюте. Высокая инфляция и критический дефицит кадров также могут поддерживать уверенность потребителей. Экономика испытывает потребность в рабочей силе на историческом максимуме, и аналитики считают, что на 100 занятых приходится 3,1 рабочего, что на 0,6 выше, чем в конце 2021 года, по данным Telegram-канала «Твердые цифры».