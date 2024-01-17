 

Politico – «придётся рассчитывать на себя» — победа Трампа в Айове встревожила ЕС

17.01.2024, 10:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом вызывает всевозрастающее беспокойство в Евросоюзе. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил, что блок должен быть готов к тому, что после президентских выборов в США он не сможет рассчитывать на поддержку Вашингтона, пишет Politico.


AP

Успех Дональда Трампа на внутрипартийных выборах в Айове вызвал беспокойство в Евросоюзе. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил, что блок должен быть готов остаться в одиночестве, если экс-президент вернётся в Белый дом, пишет Politico.

«Если 2024 год снова принесёт нам «Америку превыше всего», то Европа окажется предоставлена сама себе больше, чем когда-либо», — заявил политик. Впрочем, по его словам, граждане ЕС не должны бояться подобной перспективы, а принять её, поскольку в результате организация станет «сильнее, более суверенной и самодостаточной».

Тем не менее вероятность второго срока Трампа продолжает всерьёз тревожить европейские правительства. Они опасаются, что после прихода к власти он нарушит торговлю и оставит Евросоюз без военной поддержки США, обращает внимание Politico.

По словам издания, слова де Кроо заметно перекликаются с заявлениями о Трампе, которые делала в 2017 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Современные немецкие политики также демонстрируют откровенную антипатию в отношении к бывшему американскому президенту.

Трамп — человек, который «не скрывает своего презрения к демократии» и «угрожает снова стать президентом», — написала в X высокопоставленный член Европарламента от немецких социал-демократов Катарина Барли. «Европе нужно сосредоточиться на себе», — добавил она.

Видный депутат ХДС Норберт Рёттген также заявил, что Берлину следует принимать срочные меры на случай повторного прихода Трампа к власти. «Помимо прочего, это означает, что нам необходимо нарастить производство вооружений, чтобы Украина могла защитить себя от РФ даже без помощи США. От этого зависит свобода Европы», — заявил политик.


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