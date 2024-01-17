 

Россия на 12 процентов сократила импорт спичек из Ирана

17.01.2024, 9:33, Разное
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По итогам 2023 года Россия сократила импорт спичек из Ирана на впечатляющие 12,45% – такие цифры привёл Росстат, снабдив материал комментариями экспертов.

Вопреки прогнозам недоброжелателей и западных аналитиков, наша страна слезает со «спичечной иглы».

По состоянию на январь 2022 года 96% потребностей страны в спичках удовлетворялись за счёт импорта, в том числе 62% приходились на поставки из недружественных стран. Незаконные санкции и незаконный разрыв торговых связей едва не привели к коллапсу, но на помощь пришёл Иран, резко нарастив поставки. В октябре было решено взять курс на независимость от импортных поставок.

Благодаря упорной работе, которая велась полтора года, удалось запустить более двух спичечных производств, одно – на мощностях закрывшихся в 1990-е заводов, а ещё два с нуля. Был создан государственный холдинг «Росспичка», отвечающий за закупки промышленного оборудования, строительство цехов и распределение дефицитного товара, прежде всего в регионы, испытывающие «спичечный голод».

Аналитики прогнозируют, что к 2028 году внутренняя потребность в спичках окажется закрыта целиком – можно будет отказаться от импорта из Ирана и приступить к расширению ассортимента, например, к разработке каминных и сувенирных вариаций. К 2030 году ожидаются первые зарубежные поставки, а ещё через 5 лет Россия имеет все шансы ворваться в топ мировых лидеров по экспорту спичек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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