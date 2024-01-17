Диетолог выбрала куриные яйца среди самых полезных видов завтрака

Куриные яйца являются богатым источником белка, полезных минералов и микроэлементов. Они не только удовлетворяют голод, но также оказывают положительное воздействие на организм. Доктор Наталья Зубарева рекомендует употреблять их вареными или в виде омлета, избегая добавления майонеза и других калорийных соусов. Сырые яйца следует избегать из-за потенциальных рисков.

Употребление одного-двух яиц на завтрак помогает улучшить работу мозга, нервной системы и сердца. Они также способствуют контролю веса и замедляют процесс старения благодаря содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Однако важно помнить, что яйца содержат холестерин, поэтому при наличии проблем с холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничивать их потребление.

Для тех, у кого нормальный уровень холестерина, одно целое яйцо в день входит в здоровое питание. В случае болезней сердца или высокого холестерина рекомендуется ограничить употребление яиц до трех-четырех в неделю. Пациентам с диабетом также стоит следить за количеством холестерина в рационе, так как они более подвержены повышению уровня холестерина.

Для получения максимальной пользы и минимизации риска для здоровья от употребления яиц, можно использовать только белки яиц, смешивать их с желтками или быть внимательными к продуктам, которые сопровождают яйца, и способу приготовления. Удаление желтка может уменьшить витаминный состав продукта, так что это следует учитывать.

Кроме того, употребление яиц может оказать положительное воздействие на беременность, так как они являются источником омега-3 жирных кислот и фолиевой кислоты, которые важны для развития плода. Фолат может предотвратить серьезные врожденные дефекты, а омега-3 способствует здоровой беременности и рождению здоровых детей.