Влияние искусственного интеллекта на рынок труда: ожидания топ-менеджеров

Четверть топ-менеджеров по всему миру прогнозируют сокращение численности сотрудников предприятий на минимум 5% к 2024 году из-за внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Эти данные получены из опроса международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного на официальном сайте организации и проведенного в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. В опросе приняли участие 4702 руководителя предприятий из 105 стран.

Исследование также выявило, что наибольшие изменения из-за ИИ ожидаются в медиа, развлечениях, банковском секторе, страховании и логистике. С другой стороны, инженеры и строители, а также технологические компании оценивают риск автоматизации как наименьший.

Интересно, что треть респондентов уже внедрили инструменты на основе ИИ в свой бизнес в 2023 году, а более половины (58%) надеются на улучшение качества своих продуктов или услуг благодаря нейросетям в течение текущего года. Однако 69% считают, что их сотрудники должны будут освоить новые навыки, связанные с использованием ИИ.

По мнению 46% опрошенных, генеративный ИИ способен увеличить прибыльность компаний в ближайшие 12 месяцев, однако 47% считают, что эта технология не принесет значительных изменений или не будет эффективной.