Мнение: О злободневном… Россия наносит ответный удар?

Сильно ошибаются те, кто считают, будто #Россия «ослабла» и в нынешнем своём положении уже не способна ни на что, кроме выражения «глубокой озабоченности» в ответ на… гм… отдельные провокации. Да, те порой имеют медийный успех на час. Но если серьёзно, повлияло ли хоть что-то из этого «успешного» на ситуацию стратегически?

А вот российская ответка — и правда влияет.

Что «скрипя сердцем», сквозь зубы, признают даже геополитические противники.

Неожиданное признание в Давосе сделал советник президента #США по нацбезопасности Джейк Салливан. Выступая на одной из ключевых сессий Всемирного экономического форума, он заявил, что у Америки и союзников есть возможность повлиять на то, каким будет формирующийся сейчас миропорядок. Поскольку прежний, установившийся по окончании «холодной войны», рушится у всех на глазах.

«Действительно формируется какой-то новый миропорядок…, — несколько неохотно признал Джейк Салливан. — Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть».

Заметили изменение риторики?

США и союзники уже не определяют мировой порядок. И даже не формируют его в нужном для себя направлении. Всё, что у них осталось — это возможность повлиять на то, как новый миропорядок будет выглядеть. Каким он в итоге сложится. Но и эту возможность ещё нужно суметь реализовать, причём результат в пользу коллективного Запада не гарантирован.

Почему же это случилось? Почему сверхдержава, которая ещё совсем недавно заявляла самонадеянно о «конце истории» и начале эры безоговорочного доминирования США, теперь мечтает лишь о том, как повлиять на будущее, чтобы оно не было слишком ужасным для неё?

Ответ, нехотя, косвенно, дал тот же Джейк Салливан. По словам которого, частью этой «возможности повлиять» обязательно должна быть «стратегия защиты от действий Российской Федерации». То есть, именно #Россия «вставшая с колен» своей активностью, своей деятельностью подорвала недолгую монополию Америки на #власть в мире. И, более того, дала уникальный шанс бывшему Третьего мира. Недаром «Большая Двадцатка», де-факто возникшая как репрезентативный глобальный институт с широким представительством развивающихся стран всего-то лет 15 назад, уже стала более авторитетным и влиятельным органом, чем G7.

Разумеется, для этого сильно постарались в экономическом плане #Индия и #Китай, между которыми, как прогнозируется, во второй половине текущего века развернётся конкурентная борьба за глобальное лидерство (США тут опустятся на 3-е или даже 4-е место). Но всё же роль России как «тарана» сложившегося в 1990-х и несправедливого для ¾ планеты мироустройства нельзя недооценивать. Остаётся только надеяться, что это и в её интересах тоже. И что Россия не останется на бобах в привычной для себя роли таскающего чужие каштаны из огня.

Но ведь свой «ответный» и «сокрушительный» удар она всё же нанесла?

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