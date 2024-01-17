 

Владимир Путин встретился с главами российских муниципалитетов. Краткий пересказ

17.01.2024, 6:42, Разное
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Киевские власти атакуют российские города, чтобы показать населению и спонсорам, что они в состоянии отвечать на действия России. Но мы атакуем точечными ударами военные объекты, а они варварским способом лупят по площадям из РСЗО.

Война в УкраинеОни отказались от переговоров: мы отвели по их просьбе войска от Киева (sic!), а они выбросили договоренности в помойку, потому что их убедил в этом Борис Джонсон. Ну придурки, нет? А сейчас переговорный процесс — это попытка побудить нас отказаться от (территориальных) завоеваний (в Украине) последних полутора лет. Это невозможно.

Инициатива полностью находится в наших руках. Если так дальше будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Те, кто пытается пересесть на чуждые традиции, — заранее проиграли.

Они предали свой народ, но предатели никогда вдолгую не побеждают. Тем более, если у них на пьедестале пособники Гитлера. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про самостийность — но на нее никто не покушался никогда. У нас нет на это времени — но мы свои интересы всегда защищали и сейчас защищаем.


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