Украина: число пострадавших мирных жителей вновь растет из-за новой волны российских атак

Согласно заявлению Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), в последние недели по всей стране наблюдался резкий рост числа жертв среди гражданского населения в результате того, что РФ активизировала атаки с воздуха.

Только за 10 дней, с 29 декабря 2023 года по 8 января, в результате ударов беспилотников и ракет были убиты и ранены сотни мирных жителей, сообщили в миссии.

В опубликованном во вторник докладе отмечается, что в декабре число подтвержденных жертв среди гражданского населения увеличилось на 26 процентов по сравнению с ноябрем. Авторы документа отмечают, что подобное изменение тенденции вызывает тревогу – ранее в 2023 году наблюдалось снижение количества пострадавших.

В реальности, число жертв, вероятно, растет еще значительнее, поскольку процесс подтверждения занимает время. При этом уже сейчас известно, что тенденция роста числа пострадавших мирных жителей продолжалась и в начале января. В миссии заявили, что проверяют сообщения о 86 убитых и 416 раненых.

– В 2023 году число жертв среди мирного населения постепенно снижалось, но волна нападений в конце декабря и начале января резко прервала этот тренд, – отметила Даниэль Белл, возглавляющая Мониторинговую миссию ООН. – Эти атаки сеют смерть и разрушения среди мирного населения Украины, которое уже почти два года несет огромные потери из-за полномасштабного вторжения России.

Недавняя волна нападений началась 29 декабря, тогда ракеты и беспилотники ударили по населенным районам по всей стране. Самые масштабные атаки с наибольшим числом пострадавших произошли в тот день, а также 2 января, но смертоносные удары наносились и в другие дни.

6 января в результате российского обстрела в небольшом городе Покровск и близлежащем селе Ровное недалеко от линии фронта под завалами оказались две семьи – шесть взрослых и пятеро детей. Несмотря на многодневные усилия спасателей, некоторые из этих людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Всего через два дня в Новомосковске взрывная волна ракетного удара ранила 31 мирного жителя, в том числе восемь пассажиров микроавтобуса, которые ехали утром на работу.

Нападения происходят на фоне резкого похолодания по всей Украине, что усугубляет и без того сложную ситуацию для уязвимого населения. В Днепре 81-летняя женщина, чья квартира была разрушена в результате атаки российского беспилотника 6 января, рассказала сотрудникам Мониторинговой миссии о том, что она не знает, как ей теперь пережить зиму.