Economist – украинских солдат лечат психоделиками

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Конфликт с Россией поставил Украину в авангарде лечения психотропными препаратами: страдающим от посттравматического стрессового расстройства солдатам предлагают пройти курсы кетаминовой терапии, пишет The Economist. Власти страны планируют расширить список используемых в психотерапии препаратов, и хотя официально украинская армия не применяет их для повышения боевой эффективности военнослужащих, из-за высокой децентрализации некоторые подразделения явно проводят собственные эксперименты.



AP

На Украине солдатам с посттравматическим стрессовым расстройством предлагают пройти сеансы кетаминовой терапии, пишет The Economist. Применение кетамина в лечении психических заболеваний легализовано в стране с 2017 года, а использование психоделиков для борьбы с тревогой и депрессией уходит корнями в эксперименты 1950—60-х годов в США. После движения хиппи американские власти прекратили исследования и приравняли эти вещества к тяжёлым наркотикам, однако за последнее десятилетие они переживают возрождение.

Конфликт с Россией поставил Украину в авангарде лечения психотропными препаратами. Киевский психотерапевт Владислав Матреницкий возглавляет единственную клинику в стране, где предлагают пройти кетаминовую терапию. Он рассказывает, что через его руки прошло уже почти 300 пациентов с устойчивой к терапии депрессией, ПТСР или тревогой. Большую часть их них составляют военнослужащие, получающие лечение в частном порядке.

Прохождение курса в клинике Матреницкого состоит из от двух до шести 40-минутных сеансов, которые обходятся по 4 тыс. гривны ($105), но некоторым солдатам предоставляются бесплатно. Кетаминовая доха в 0,5 мг на кг массы тела вводится с помощью капельницы, а на протяжении всего прихода рядом с пациентом находится психотерапевт. По словам Матреницкого, цель такого лечения — найти доступ к подсознательным травмам, «превратить воспоминания в метафорическое путешествие», которое поможет эмоционально разгрузиться. Врач утверждает, что треть обратившихся за помощью получают «очень хорошие» результаты после прохождения курса, треть достигает «относительно хороших» результатов. Плохая реакция на препарат встречается редко и обычно выражается в панических атаках, после которых лечение прекращают.

Пионер использования психоделиков, Матреницкий винит стигматизацию и советский подход к военной медицине в труднодоступности такой терапии, которая могла бы помочь большинству солдат. Он выступает за её широкое распространение и применение других запрещённых веществ — например, МДМА и псилоцибина, встречающегося в галлюциногенных грибах . В Раде и Минздраве Украины поддерживают его инициативу: директор государственного военно-реабилитационного центра «Лесная поляна» Ксения Возницина предполагает, что пилотный проект по использованию расширенного списка препаратов может получить одобрение в течение полугода. В мае её центр спонсировал конференцию по применению психоделиков в психотерапии, и хотя специальная комиссия высказала свои возражения, Возницина настаивает на точечном использовании таких препаратов, когда другие методы не работают, и выступает против экспериментов в действующей армии.

Некоторые специалисты с ней не согласны. Военный психолог и врач Игорь Холодило считает, что Украине стоит применять психоактивные вещества для повышения боевой эффективности военнослужащих. Он видит два направления такой терапии: первое заключается в снижении стресса у находящихся на передовой, а второе — в их ритуальной подготовке к возможной смерти. По его словам, каждый на фронте думает о смерти, что иногда парализует бойцов. Холодило указывает, что принятие смерти повышает военные качества солдат и их шансы на выживание.

Предложение об использовании психоактивных веществ для помощи военнослужащим ставит серьёзные нравственные вопросы, отмечает в заключение The Economist. Официально украинская армия не одобряет кетаминовую терапию и не применяет её в лечении военнослужащих, однако из-за высокой децентрализации некоторые подразделения явно проводят собственные эксперименты.