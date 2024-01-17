Мнение: О страданиях участников «голой вечеринки»… Их начинают бить?



Фото © Элизабет Заборщикова

Тяжела и неказиста жизнь российского артиста! Одно неверное движение — и бывший кумир спущен в сортир. А таких движений засветившиеся участники «голой вечеринки» у телеблогодивы Насти Ивлеевой совершили ну очень много. И теперь страдают. Многие — на публику.

Страдают оттого, что их начинают бить. И крепко бить…

Рублём…

Продюсер певицы Лолиты (в миру — Лолиты Марковны Милявской), которая незадолго до скандального ивента отметила 60-летие, пожаловался на мощные удары по кошельку своей подопечной. По его словам, из-за участия в нашумевшей тусовке и отмены концертов певица потеряла уже более 7 млн руб. А ранее сама Лолита рассказала, что после отмены выступлений и телесъёмок привыкает к образу домохозяйки.

Страдалица!

Вообще-то, по данным концертных агентств, прайс-лист Лолиты начинается от 3 млн руб. + райдер (лимузин, гостиница, ковровая дорожка, напитки в номер…). Но это если речь идёт о солидной площадке и хорошей компании, как, например, на «сборнике» в честь МВД. Выступление в Крыжопле на Дне города обойдётся местной администрации сильно дороже. А на каком-нибудь корпоративе «Главрыбы» — ещё дороже.

Так что цифры «финансовых потерь» — не сказать, чтобы очень впечатляют. Тем более, что гонорары за участие в голубых и прочих новогодних «огоньках», из которых певицу впоследствии вырезали, уже получены: все съёмки благополучно прошли в октябре-ноябре. Да и вообще, на свой поствечериночный пиар — статьи в газетах, посты в телегах, подарки нужным людям — Лолита явно потратила намного больше 7 млн руб. Одна только слезливая публикация у «Кровавой барыни» с рассказом о том, как уроженка Мукачево помогает Белгороду, могла обойтись… Ну, вы поняли…

Но на словах Лолита Милявская раскаивается. Мол, теперь-то она понимает, что та вечеринка «перешла все границы». И даже согласна, что заслужила всеобщее порицание. Но, может, хватит уже порицать?

«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками», — добавляет артистка. Которая — см. фото — всегда так ходила, как в «Мутаборе».

Но всё же русский человек — суров, но отходчив. Остынет, поймёт и простит.

Однако пойдёт ли возрастным «лолитам» впрок разок полученный урок?

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