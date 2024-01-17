Мнение: Новинки кино РФ

Вот вы интересовались, что же будет, когда окончательно захватившие власть в РФ силовики, выдавившие из страны и пересажавшие уже всех, кто им мешал или по крайней мере осмеливался что-то делать помимо них, начнут ПРАВИТЬ и выжигать каленым железом всё, что им (узколобым кретинам) не нравится. Ответ прост и печален: будет ТОСКА. Кинокритик «Коммерсанта» Зинаида Пронченко обозрела перспективы 2024 года в российском «киноискусстве»:

«Прочитала материал ресурса Кинотеатр.ру «100 российских фильмов 2024 года». Несколько хайлайтов: в 2024 году нас ждет 4 фильма братьев Коттов, например, «Северный полюс -8» или «Непослушник -3»; два фильма Хотиненко и Учителя младших, картина «Императрица» с Анной Михалковой – продолжение цикла «Русь-Газпром»; политический триллер «Бейрут» про офицеров КГБ, героическая сага «9 секунд» про матроса с корабля «Быстрый» с Дмитрием Певцовым, историческое фэнтези «Блиндаж» про перенесшуюся во времена ВОВ молодежь, байопик «Командир» про основателя «Альфы» генерал-майора Зайцева, историческая драма от Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза» (тоже про ВОВ), остросюжетный фильм «Позывной Пассажир» по сценарию Проханова про Донбасс, байопик «Литвяк» – про советскую летчицу, «Лед-3» про внучку Александра Петрова, «Василий» – с Александром Петровым в роли мексиканских близнецов, «Федя – народный футболист» про советского футболиста, чьи враги сожгли любимый мяч, две картины с названием «Кончится лето» и «Наступит лето», две картины с названиями «Там, где танцуют стерхи» (не про Путина, а про якутов) и «Танцуй, селедка» (про чушь собачью), байопик Ирины Родниной, байопик «Руки вверх», байопик «Иванушки Интернэшнэл», куча сказок от братьев Андреасян, куча фильмов про простой народ, припавший к Пермской земле, дебют великой актрисы Маруси Фоминой про русского офицера на Соловках, почти дебют великой актрисы Дарьи Чаруши «Мальвина» (читала сценарий 4 года назад, плакала от отчаяния), «Не одна дома» (наш ответ «Одному дома») и еще примерно пятьдесят комедийных говнофильмов про сватов, зятей, тещ и русское застолье. Короче, кумовство, разруха в головах и подлость. Не ходите в кинотеатры, не способствуйте ничему из вышеупомянутого» (Зинаида Пронченко).

В общем – сплошное ВОВ, опять ВОВ, офицеры КГБ, просто офицеры, развесистая клюква про русских императриц, напудренные и выхолощенные биографии спортсменов, комедии про тёщ. Всё. И недоуменный вопрос гебиста: «А разве не из этого состоит мир?!»